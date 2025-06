Nesta quarta-feira, a partir das 19h, o festival

Emo Vive

ocupa o palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). A noite terá concertos das bandas internacionais Anberlin, Emery e Mae, além de um show especial do grupo brasileiro Fresno. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 175,50. No repertório, a Emery apresenta canções exclusivas do seu icônico disco The Weak's End. Já os setlists dos grupos Anberlin e Mae dão destaque, respectivamente, para os álbuns Never Take Friendship Personal e The Everglow, que comemoram duas décadas de lançamento em 2025. Por fim, a Fresno promete uma noite repleta de nostalgia para os fãs mais antigos. No repertório, sucessos icônicos de seus três primeiros álbuns, Quarto dos Livros, O Rio, A Cidade, A Árvore e Ciano.

A Libretos Editora distribuirá mais de

11 mil livros

para 150 bibliotecas públicas que sofreram perdas decorrentes da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Realizado em 140 municípios distribuídos por nove regiões do Estado, o Horizontes Literários - Libretos e ações afirmativas para integrar tem como principal objetivo ampliar o acesso à leitura, reforçando o papel do livro como agente da transformação social. "Perdermos parte significativa de nosso acervo na enchente. Com esse incentivo vamos reimprimir diversos títulos e custear os direitos autorais, auxiliando os autores e autoras que foram direta ou indiretamente afetados", pontua Clô Barcellos, diretora da Libretos. Além da equipe responsável pela distribuição dos livros, também atuaram no projeto uma série de revisores, bibliotecários, fotógrafos, produtores gráficos, além de mais de 40 autores e ilustradores gaúchos.

A exposição visual

Reflexos da Existência

chega à Delphus Galeria de Arte (av. Cristóvão Colombo, 1.501) trazendo uma seleção de obras inéditas do gaúcho Bez Batti. Em cartaz até o dia 28 de junho, a mostra pretende explorar diversos períodos da trajetória do artista, consagrado como um dos grandes nomes da escultura brasileira contemporânea. A visitação gratuita ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h45min e aos sábados, até às 13h. A maioria das peças integradas na coletânea foi esculpida em basalto, pedra encontrada nas margens do rio Taquari, região onde Batti cresceu e foi criado. Assim como esses, todos os trabalhos da obra carregam um significado especial que traduz partes da experiência de vida do artista. A curadoria é de Maria Stefani Dalcin.