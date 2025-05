O projeto

Percurso da Artista,

promovido pelo Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), retorna após um hiato de cinco anos, para homenagear a artista Maria Ivone dos Santos, docente do Instituto de Artes da universidade. Desta vez, o projeto retorna de modo simultâneo à inauguração da exposição gratuita Performance do arquivo: extensões nesta segunda-feira, às 19h. A mostra, que permanece em cartaz até o dia 10 de setembro na sala Laranjeira, contou com uma série de obras inéditas, concebidas especialmente para integrar a exposição. Em seus trabalhos, Performance do arquivo desenvolve um diálogo com o contexto que está no seu entorno: conversa tanto com o Campus Centro da Ufrgs, quanto com o Parque da Redenção, localizado logo ao lado.

A Zona Cultural vai selecionar oito novos espetáculos para integrar a

Mostra Urgente de Artes Cênicas

— O futuro é agora, marcada para acontecer no mês de agosto na cidade de Porto Alegre. Cada uma das montagens escolhidas fará duas apresentações, uma dentro da própria instituição e outra em uma escola ou espaço público educacional. Além disso, os vencedores também têm direito a receber um cachê de R$ 2.500,00. Podem se candidatar produções artísticas das mais diversas linguagens das artes cênicas, como o circo, a dança, o teatro, a performance, o cabaré, o drag e o musical. Para os interessados, é possível realizar inscrições até o dia 27 de maio, através do preenchimento de um formulário disponibilizado nas redes sociais da Zona Cultural. A divulgação dos espetáculos selecionados acontece no dia 12 de junho.

O Sarau do Solar Especial - Música e diversidade conta com a participação do pianista e compositor

Luciano Leães,

que se apresenta no palco do Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1089) nesta quarta-feira, às 20h. Antes do concerto propriamente dito, a edição também presta uma homenagem à Fundação Theatro São Pedro, conduzida por Pepe Vargas, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A entrada é gratuita. Um dos maiores nomes da cena gaúcha do jazz, Luciano Leães retorna da cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, após representar o Brasil em celebrações do International Jazz Day. Na apresentação deste final de semana, o artista conhecido como The professor leva ao palco do recém-inaugurado teatro uma série de canções que unem a força da Black American Music com aspectos das sonoridades gaúchas e latino-americanas.