O Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) sedia, a partir desta segunda-feira, a exposição

No vazio do passo,

de Carusto Camargo. Através da montagem de 18 trabalhos de fotocerâmica, o artista apresenta uma nova abordagem de temáticas como pertencimento, perdas e espiritualidade. A inauguração da mostra acontece às 19h, e a visitação gratuita fica aberta das 9h às 19h das segundas às sextas-feiras. Com a curadoria de Eduardo Veras, a mostra tem como objetivo tornar palpável o vazio vivenciado por Camargo em seus deslocamentos espaciais e emocionais. Tematicamente, o ceramista procurou desenvolver uma verdadeira caminhada por paisagens e afetos, que se materializa através de suas obras. "A fotocerâmica exige envolvimento total no processo de revelação. Gosto dessa relação manual e sensível, em que os sentimentos aparecem na forma como se aplica os materiais e se escolhe queimar. A imagem, ao ganhar materialidade, revela não só o momento registrado, mas também o que estava latente em mim", comenta Carusto.

A Biblioteca Infantil Lucília Minssen, localizada na Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736), recebe, ao longo do mês de maio, sua nova exposição Saco de Brinquedos. A mostra, que conta com obras do jornalista e escritor

Carlos Urbim,

faz parte de uma programação especial desenvolvida em homenagem ao Dia Mundial do Brincar, celebrado no dia 28. A visitação é gratuita, e fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 14h às 18h. Autor de mais de 20 livros de prosa e poesia, Urbim está consagrado como uma das maiores referências da literatura infantil gaúcha. Na mostra exposta na Casa de Cultura, podem ser observadas algumas de suas criações no campo das artes visuais, incluindo móbiles de madeira e colagens em telas feitas com materiais múltiplos. No dia 24 de maio, será possível conferir uma apresentação de poemas musicados de Urbim, realizada por Maurício Alves e Matheu Corrêa, bem como uma oficina de ilustração ministrada por Laura Castilhos.

O maestro Cláudio Cruz, regente e diretor musical da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, é o convidado especial da

Orquestra Jovem

do Rio Grande

do Sul

no segundo concerto da temporada 2025. O evento será na terça-feira, no Auditório Osvaldo Stefanello, no Palácio da Justiça (Praça Marechal Deodoro, 55), a partir das 19h. A entrada é gratuita. O repertório, que homenageia os 150 anos da imigração italiana no RS, terá ainda canções como As Quatro Estações, de Vivaldi, e uma apresentação solo de Cláudio Cruz ao violino.