fechamento

Nana Caymmi

Morreu ontem, aos 83 anos, a cantora Nana Caymmi, uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira. Nana havia passado seu aniversário de 84 anos, na terça-feira, em estado delicado de saúde. Nana deu entrada na Clínica São José, em Botafogo, Zona Sul do Rio, em agosto do ano passado, diante de um quadro de arritmia cardíaca. Segundo o jornal O Globo, ela passou por cateterismo e traqueostomia. Na terça, passou por reposição de glicose e teve medicação ajustada pelos médicos que lhe tratavam.

Fernando Collor

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) a cumprir pena em prisão domiciliar. Segundo a defesa, o ex-presidente ficará em Maceió. A decisão tomada ontem levou em consideração a idade e os problemas de saúde do ex-presidente. "A necessidade de tratamento específico admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária", escreveu Moraes. Collor terá que usar tornozeleira eletrônica e só poderá receber visitas de advogados, médicos e da família.

Chocolates

O plenário do Senado aprovou projeto de lei que define os percentuais mínimos de cacau e de seus derivados nos chocolates vendidos no Brasil. Uma das principais modificações previstas pelo projeto afeta os chocolates amargo e meio-amargo, que passam a ter um mínimo de 35% de cacau sólido. Esse percentual precisa considerar ao menos 18% de manteiga de cacau. Outros 14% devem ser isentos de gordura, segundo o projeto. A regra da Anvisa prevê um mínimo de 25% de sólidos de cacau para todos os tipos de chocolate, exceto o branco, que precisa de ao menos 20% de manteiga de cacau.

General Motors

A General Motors está reduzindo suas expectativas de lucro para o ano, já que a montadora se prepara para um impacto potencial de tarifas automotivas de até US$ 5 bilhões em 2025. A empresa anunciou no início desta semana que estava reavaliando suas previsões para 2025 devido à guerra comercial.

Gol

A Gol Linhas Aéreas anunciou ontem que chegou a acordo com um grupo relevante de credores, que se comprometeu a adquirir US$ 125 milhões em novos títulos emitidos pela companhia. O montante faz parte do financiamento de US$ 1,9 bilhão que a empresa busca para concluir seu processo de recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos. A formalização do acordo foi comunicada por meio de fato relevante.