O presságio contido na figura, no talento, na voz e na performance de

Ney Matogrosso

lá em 1973, quando surgiu nos Secos & Molhados, só fez se confirmar ao longo das décadas e chega a 2025 com seu lugar assegurado no topo da música popular brasileira e no coração de um público que se renova. Em um Auditório Araújo Vianna absolutamente lotado, com gente em pé nas laterais, o cantor entrou em cena na última quarta-feira envolto em seu figurino brilhante, em seus requebros e braços erguidos a simbolizar o eterno pássaro da juventude em uma explosão de energia e vigor que sacudiu a MPB dos anos 1970. Tudo que Ney agora apresenta em contenção física, entrega em sua voz e interpretação irretocáveis, em um show repleto de momentos emocionantes. Confira a resenha completa, assinada por Ivan Mattos, no site do Jornal do Comércio.

A jornalista

Míriam Leitão,

72 anos, foi eleita para a cadeira número sete da Academia Brasileira de Letras. Ela passa a ocupar a vaga do cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro deste ano. Leitão foi eleita com 20 dos 34 votos; os outros 14 foram para o economista Cristovam Buarque. Com isso, ela se torna a 12ª mulher a integrar a ABL desde sua fundação, em 1897. A primeira foi a escritora Rachel de Queiroz, que se tornou imortal em 1977. Jornalista há mais de 50 anos, hoje em veículos como jornal O Globo e a TV Globo, Leitão também é autora de livros dos mais diversos gêneros literários. Entre suas 16 obras infantis, de não ficção, crônicas e romances, se destaca Saga Brasileira, que venceu o Jabuti em 2012.Em seu primeiro romance, Tempos Extremos, escreveu sobre a Ditadura Militar. Opositora do regime, ela foi presa e torturada enquanto grávida, aos 19 anos. Agora a Academia prepara mais duas eleições, para as posições que pertenceram a Heloísa Teixeira e Marcos Vilaça. As votações acontecem nos dias 22 e 29 de maio.

O guitarrista norte-americano

Phill Fest

toca no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) nesta sexta-feira. De passagem pelo Brasil, o artista sobe ao palco da instituição às 21h, e os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 90,00, disponíveis através da plataforma Tri.RS. Em seu repertório, Fest carrega faixas pertencentes ao gênero que ele mesmo intitula de brazilian jazz. Nesta sexta-feira, o guitarrista tocará ao lado de Paulo Dorfman no piano, Edu Saffi no contrabaixo e Tuti Rodrigues na percussão. Filho do célebre maestro Manfredo Fest, o instrumentista é descendente de uma família de pianistas. Seu pai pode ser caracterizado como um dos precursores da Bossa Nova nos Estados Unidos, tendo atuado como diretor musical da banda Bossa Rio, do músico Sérgio Mendes.