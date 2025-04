fechamento

INSS

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, foi informado sobre o aumento das denúncias de fraude nos descontos dos benefícios de pensão e aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas levou cerca de um ano para tomar providências. A ata de uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social de junho de 2023 mostra que a representante do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) Tonia Galleti levou o problema ao ministro.

INSS 2

O INSS, alvo de investigação da PF por irregularidades em descontos de benefícios, é o órgão do governo federal com o maior número de servidores punidos nos últimos oito anos, de acordo com informações da CGU (Controladoria Geral da União). São 168 pessoas do instituto, de um total de 2.437 de toda a administração federal - ou seja, 7% dos servidores que receberam sanções.

Consignado

O Banco do Brasil anunciou a marca de mais de R$ 2,1 bilhões em desembolsos no Programa Crédito do Trabalhador desde o seu lançamento, em 21 de março. De acordo com a instituição, já foram contratadas operações em mais de 4,3 mil municípios.

Inflação

A prévia da inflação oficial no País desacelerou de uma elevação de 0,64%, em março, para 0,43% em abril. Passagens aéreas e gasolina deram uma trégua, mas os preços dos alimentos voltaram a pressionar o orçamento familiar. O grupo alimentação e bebidas teve uma elevação de 1,14%, no oitavo mês consecutivo de variação positiva. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados pelo IBGE.

Habitação

O Ministério das Cidades publicou portaria que atualiza os limites de renda das faixas 1, 2 e 3 do programa Minha Casa, Minha Vida. A medida também cria uma nova linha voltada à classe média. Com a mudança, famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil passam a ter acesso a financiamentos de imóveis de até R$ 500 mil, com prazo de pagamento de até 420 meses. O limite anterior dos imóveis era de R$ 350 mil. A nova modalidade terá taxa de juros anual de 10%.

Carrefour

O Carrefour Brasil aprovou a proposta do seu controlador, o grupo francês Carrefour, para converter a companhia brasileira em subsidiária integral, com a consequente retirada de suas ações na B3.