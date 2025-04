fechamento

Eletrobras

A Eletrobas cancelou, devido ao mau tempo, a inauguração do Parque Eólico Coxilha Negra, que aconteceria na manhã desta sexta-feira em Santana do Livramento. Com investimento de mais de R$ 2 bilhões, o empreendimento representa um dos maiores aportes do setor de energia no Rio Grande do Sul, contando com aerogeradores e capacidade instalada de 302,4 MW - energia suficiente para atender a cerca de 1,5 milhão de consumidores.

South Summit

Porto Alegre se prepara para receber um evento que vai conectar o melhor da agricultura familiar gaúcha ao ambiente de inovação proporcionado pelo South Summit Brazil. Nos dias 9, 10 e 11 de abril, a Casa de Cultura Mário Quintana receberá a Feira da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho - edição South Summit, uma iniciativa do governo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). A feira será um espaço para expor a diversidade e a qualidade dos produtos típicos do Estado, com destaque para queijos e salames artesanais, além de itens especiais alinhados à Páscoa.

Ibef Mulher

O Ibef Mulher lança o Wine O'Clock, um evento online e gratuito que estreia em 10 de abril. Voltado para executivas e mulheres interessadas em investimentos, o encontro promove aprendizado e debate sobre equidade de gênero e fortalecimento feminino no setor financeiro. A palestra será conduzida por Cristina Giustina, sócia e assessora de investimentos na Propósito Capital | BTG Pactual.

STF

O líder da oposição na Câmara, deputado federal gaúcho Zucco (PL), protocolou um pedido de habeas corpus coletivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele pede que presos pelos atos de 8 de janeiro sejam colocados em prisão domiciliar. O documento solicita que, por motivos de "justiça e equidade", as condições oferecidas a Débora Rodrigues dos Santos e Jaime Junkes sejam estendidas a todos os presos pelo ataque à Praça dos Três Poderes.

Starlink

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) adiou a deliberação sobre o pedido da Starlink para ampliar a quantidade de satélites na órbita sobre o Brasil. O conselho diretor aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, o prazo adicional de 120 dias para a apresentação da análise do relator do caso, conselheiro Alexandre Freire. A Starlink, do bilionário Elon Musk, aguarda autorização da Anatel para colocar em órbita mais 7,5 mil satélites de sua segunda geração, com uso de faixas de frequências nas bandas Ka, Ku e E.