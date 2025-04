Nesta quinta-feira, o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) promoverá uma noite especial de tango, jazz e música brasileira. Quem se apresenta a partir das 21h é a dupla formada por

Edgar Duvivier e Dami Andres.

O saxofonista brasileiro e o violonista argentino apresentam versões instrumentais de clássicos atemporais de múltiplos gêneros musicais, em concerto que contará com a presença especial de Adriana Deffenti. Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 70,00. O Espaço 373 também recebe na sexta-feira, às 21h, o grupo Ale Carvalho Blues Combo, que tem como objetivo tocar clássicos do swing dos anos 1950 e 60; e no sábado, também às 21h, a Band4U, com os maiores hits do rock nacional, em um show que anuncia a entrada do músico Flor Pillon como vocalista. Ingressos para todos os espetáculos à venda na plataforma Tri RS.

Nesta terça-feira, o governo do Estado publicou mais dois editais que dizem respeito à

Lei de Incentivo à Cultura.

O investimento, totalizando R$ 40 milhões, será destinado para iniciativas e projetos que prevejam a produção de eventos e a manutenção de espaços públicos de cultura. As inscrições estão abertas na página do Pró-Cultura RS, e podem ser realizadas até o dia 31 de agosto. Cada edital se desdobrará em cinco processos de seleção de projetos. Isso ocorre pois todas as propostas que forem submetidas em um mesmo mês serão agrupadas, e concorrerão ao valor mensal disponível, que será de pelo menos R$ 4 milhões. Dessa maneira, a divulgação dos resultados de admissibilidade e avaliação poderá ser feita em até 40 dias após o envio de cada trabalho. Mais informações sobre os editais na página oficial e nas redes sociais da Sedac.

O Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (Largo João Amorim de Albuquerque, 72) recebe a exposição individual Pintura à Deriva, do renomado artista gaúcho

Eduardo Vieira da Cunha,

a partir das 18h desta quarta-feira. A mostra, que deve ficar em cartaz até o dia 30 de abril, pode ser visitada gratuitamente na instituição durante todos os dias úteis da semana, das 10h às 18h. A exposição Pintura à Deriva é composta por mais de 20 obras, e representa o rompimento de um hiato de mais de dois anos, em que Vieira da Cunha não realizou nenhuma exposição individual. Todos os trabalhos de acrílico sobre a tela que fazem parte do acervo apresentado foram confeccionados ao longo desse período, no qual o artista se aposentou da atividade docente e passou a se dedicar à pintura em tempo integral - um processo reforçado, de forma involuntária, pelo isolamento forçado após as enchentes que atingiram o Estado em maio do ano passado.