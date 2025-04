fechamento

Braskem

A Braskem reafirma sua parceria com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e faz a doação de 14 toneladas de polipropileno. A resina permitirá a fabricação de mais de 17 mil produtos ortopédicos nas cinco oficinas ortopédicas da Instituição localizadas em São Paulo, Osasco, Recife, Porto Alegre e Uberlândia. . Nosso foco é empoderar as pessoas para transformar realidades. E o plástico é um material essencial para a produção de próteses e órteses, o que permite que este foco se concretize", afirma Elaine Santana, gerente de Responsabilidade Social & Direitos Humanos da Braskem.

Energia

A Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (Abrace) enviou ontem ao Ministério de Minas e Energia (MME) um pedido de adiamento do leilão de reserva de capacidade, previsto para 27 de junho. A entidade solicita a realização de uma nova consulta pública, de 15 dias. A judicialização é uma das justificativas mencionadas. A associação que reúne 60 grupos empresariais disse que identificou "dúvidas relevantes" sobre as regras do leilão, que podem comprometer a contratação.

Indústria

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) setorial caiu em 19 de 29 setores na passagem de fevereiro para março. É o que revela pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Com esse movimento, cinco segmentos da indústria saíram de um estado de confiança para falta de confiança: veículos automotores, impressão e reprodução, calçados e suas partes, couros e artefatos de couro, e biocombustíveis. Nos demais 10 setores, a confiança aumentou e três deles fizeram a transição contrária, da falta de confiança para confiança.

Banco Master

O Banco Central (BC) recebeu os documentos do pedido de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), anunciado na última sexta-feira pelo banco estatal do Distrito Federal. A análise do material, no entanto, levará vários meses. Se faltarem documentos, o BC abrirá um prazo adicional para os dois bancos enviarem o que estiver faltando.

Tributos

A alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado no recebimento de compras internacionais subirá de 17% para 20% a partir de hoje, em dez estados. O aumento foi aprovado em dezembro do ano passado. Cada estado ficou de decidir se aprova, ou não, o aumento.