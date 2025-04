O shopping Iguatemi de Porto Alegre (João Wallig, 1.800) sedia a exposição

Da Ação à Palavra,

promovida pelos Médicos sem Fronteiras (MSF). A mostra conta com uma dezena de trabalhos, divididos entre fotos, textos e elementos interativos, que retratam o trabalho realizado pelo MSF em múltiplos conflitos internacionais desde a sua criação, em 1971. Com entrada gratuita, a exposição fica em cartaz até o dia 20 de abril. A organização humanitária presta cuidados de saúde voluntários para milhares de pessoas que foram afetadas por guerras ou conflitos em mais de 70 países do mundo. Para a diretora de comunicação da organização, Nira Torres, "ao oferecer assistência médica a quem mais necessita, o MSF testemunha o sofrimento das pessoas que atende diariamente, portanto, é capaz de dar visibilidade às suas histórias".

O Sgt. Peppers Pub (rua Quintino Bocaiúva, 256) receberá uma estreia especial na noite desta quarta-feira. A partir das 21h, o grupo

Augusto Santos Quinteto

subirá ao palco do espaço para apresentar uma série de temas memoráveis do jazz. Além do saxofonista Augusto Santos, integram o grupo o trompetista Bruno Silva, o contrabaixista Matheus Albornoz, o baterista Mano Gomes e o pianista Ras Vicente. A noite trará composições de nomes como Cannonball Adderley, Charlie Parker e Clifford Brown. É possível adquirir ingressos de modo antecipado, através da plataforma Sympla. O valor é de R$ 40,00 para todos os públicos.

A Sala Redenção da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) receberá, a partir desta quarta-feira e até o dia 9 de abril, a mostra

Imagens que contam.

Seis filmes de diferentes nacionalidades terão sessões no cinema universitário, das 16h às 19h, com entrada gratuita, em uma seleção que pretende expressar as inúmeras maneiras pelas quais os seres humanos se relacionam com o real e o imaginário. Entre as obras exibidas nesta semana, destacam-se filmes como o brasileiro Imo, de Bruno Corrêa, o nigeriano Mami Wata e o romeno A Incrível Viagem de Marona. A partir da diversidade de cores, texturas e ritmos, a mostra coloca em evidência o papel da imagem dentro da construção das narrativas cinematográficas, e convida os espectadores a ampliar seus conhecimentos na sétima arte. Confira a programação e os horários da mostra no site da Sala Redenção.