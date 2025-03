Rio Grande do Sul

A frente fria que passou provocando chuva e mudança da massa de ar se afasta neste começo de semana no Rio Grande do Sul. Isso permite que uma massa de ar seco predomine no Estado, trazendo um dia de sol e nuvens em todas as cidades. Entre a Campanha e a Zona Sul, o sol predomina. Nas áreas próximas de Santa Catarina, Serra e Litoral Norte, ainda entre aberturas de sol, há chance de chuva isolada. Mesmo ao longo da tarde, muitas cidades vão continuar com temperaturas abaixo de 30°C.

Porto Alegre

A semana começa com as nuvens ainda aparecendo pela Região Metropolitana. Porém, à medida em que o dia se desenrola, vamos ter mais aberturas de sol com a influência da massa de ar seco que chegou ao Estado. As temperaturas serão bastante agradáveis, dando fim à onda de calor que durou por vários dias.