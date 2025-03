Os californianos do

The Offspring

trazem para Porto Alegre a turnê Supercharged Worldwide in '25, com show nesta terça-feira no Pepsi On Stage (Severo Dullius, 1.995). A banda estará encerrando sua turnê pelo Brasil, na qual tem feito shows com diferentes bandas de abertura, em formato itinerante; na Capital, a noite começa com as mexicanas do The Warning, formado pelo trio de irmãs Dany, Pau e Ale. A noite começa às 19h, e ingressos (a partir de R$ 195,00) seguem disponíveis pelo Eventim. Formada por Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Brandon Pertzborn e Jonah Nimoy, a banda de punk rock promete uma noite de pura energia e celebração. Além das canções do novo álbum Supercharged (que inclui a faixa Come to Brazil, em homenagem aos fãs brasileiros que sempre comentam nas redes sociais da banda pedindo por shows no País), o público poderá curtir clássicos como Want You Bad, Gotta Get Away, All I Want, The Kids Aren't Alright e Come Out and Play.

Nesta segunda-feira, o cantor e compositor

Edu K

se apresentará no Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 575) para mais uma edição do projeto musical Segunda Maluca. O concerto, que começa às 21h, também deverá contar com a presença da banda Shaun, que tocará ao lado do artista ao longo da noite. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, ou na loja Planeta Surf do shopping Bourbon Wallig, com valores entre R$ 30,00 e R$ 60,00. Com uma trajetória de mais de 30 anos de carreira, o cantor Edu K conseguiu se consolidar no cenário brasileiro como um dos maiores nomes da música alternativa do País. O artista promete um repertório repleto de clássicos do rock underground nacional como Repelente e Não me Mande Flores.

Um grupo de voluntários tirou o último sábado para um

mutirão artístico

nos muros da Escola de Educação Infantil Irmão Clóvis Rotava, no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. A escola comunitária de turno integral, pertencente à Rede Calábria e conveniada à Secretaria Municipal de Educação, recebeu uma nova pintura de muros, parte de um esforço de reconstrução conduzido por organizações sem fins lucrativos ao longo dos últimos meses. A instituição foi fortemente atingida pela enchente de maio de 2024. A pintura teve como tema imagens da botânica brasileira, e foi comandada pela artista Carol Petersen, com a ajuda de voluntários do Instituto Cultural Floresta, do escritório de arquitetura Stemmer e Rodrigues e das organizações Arquitetos Voluntarios e Kopa Coletiva Arquitetura Popular. A ação teve como objetivo aproximar as crianças da natureza, promovendo bem-estar e criando um ambiente mais afetivo em uma área de vulnerabilidade social.