A partir desta quinta-feira, o Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) faz uma homenagem à cantora gaúcha

Elis Regina

(que completaria 80 anos em março), com uma programação cultural que se estende até a próxima quarta-feira. As atrações passam por espetáculo musical, exibição cinematográfica e atividade literária, e têm o objetivo de celebrar o legado deixado pela artista. Com exibição gratuita, o documentário Elis & Tom, só tinha de ser com você, abre a programação nesta quinta, às 19h. Na obra, são revelados os bastidores do disco que uniu Elis Regina e Tom Jobim, dois dos maiores talentos da cena musical brasileira do século XX. As atividades seguem no sábado, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, com um show tributo da cantora Camila Lopez e seu grupo musical, que recriam a formação clássica da banda que acompanhou Elis Regina no aclamado Festival de Montreaux, em 1979. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos através do site da entidade. Encerrando a programação, na quarta-feira o escritor Arthur de Faria, autor do livro Elis Regina, uma biografia musical, ministra uma palestra sobre sua obra literária, abordando detalhes e curiosidades da carreira e vida pessoal da cantora. O encontro tem entrada franca.