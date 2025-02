fechamento

Gene Hackman

Morreu o ator americano Gene Hackman, aos 95 anos. Ele e a mulher, Betsy Arakawa (64), foram encontrados pelas autoridades locais na madrugada desta quinta-feira. Um cachorro do casal também foi achado morto na residência. A polícia teria sido acionada por um vizinho do casal. O caso está sendo investigado.

STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin disse nesta quinta-feira que não vê motivos para se declarar impedido de participar do julgamento da denúncia de tentativa de golpe promovida no governo do então presidente Jair Bolsonaro. Zanin enviou um ofício ao presidente do STF, Luís Roberto Barroso, para se manifestar sobre o pedido da defesa de Bolsonaro para que ele não participe do julgamento.

Receita Federal

A Receita Federal apreendeu no ano passado mercadorias que somam R$ 3,76 bilhões, fruto dos crimes de contrabando e descaminho. A maior parcela é referente a cigarros, que desde 2020 corresponde a uma média de R$ 1 bilhão do valor de mercado apreendido. Os números foram divulgados pela Receita Federal.

Energia

O consumo de gás natural no Brasil alcançou 52,456 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d) em 2024, alta de 0,7% em base anual de comparação. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). O destaque do ano foi a demanda de gás para se produzir energia em usinas termelétricas, que aumentou 22,9% no período, para 14,662 milhões de m3/d, puxado pelos despachos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). No segmento comercial, a alta foi de 2,4%, atingindo 897,6 mil m3/d, enquanto no segmento residencial a alta foi de 1,4%, a 1,456 milhão de m3/d, segundo a Abegás.

BPC

As despesas com o BPC (Benefício de Prestação Continuada) iniciaram o ano de 2025 em alta, apesar dos esforços do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tentar conter o ritmo de expansão do programa. Em janeiro, o gasto com a política ficou em R$ 10,1 bilhões, alta de 14,8% acima da inflação em relação a igual mês do ano passado. O resultado acendeu um sinal amarelo dentro do Executivo ao indicar que os esforços recentes de revisão de regras e benefícios irregulares não estão se traduzindo em alívio efetivo na trajetória da despesa.