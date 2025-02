A partir deste sábado, a

Maria Fumaça - Trem do vinho de Bento Gonçalves

terá uma programação especial de Carnaval, disponível para aqueles que frequentarem seus vagões durante o feriado. Até segunda-feira, o Bloquinho da Maria Fumaça contará com a presença de diversas atrações, como uma banda de marchinhas de época, uma decoração temática e novos figurinos para os personagens já estabelecidos. Nos três dias de passeios especiais, as saídas do trem acontecem às 9h, 11h, 14h e 16h, conforme a disponibilidade de lugares. O valor dos ingressos custa R$ 237,00 para adultos (com a possibilidade de meia-entrada, conforme a Lei) e crianças com até cinco anos, no colo, estão isentas da cobrança. Além das apresentações artísticas, o passeio também inclui a degustação de vinhos, espumantes e sucos de uva produzidos na região e, ainda, o acesso ao Parque Cultural Epopeia Italiana. De acordo com a gerente de marketing da Giordani Turismo, Cristiane Tomazini, a edição especial do passeio pretende remontar tradições antigas do Carnaval. "A ideia é remeter aos anos 1920 e 1930, quando trem era o principal meio de transporte das pessoas. Como faremos uma viagem no tempo, as músicas serão as famosas marchinhas, para todos cantarem juntos."

Idealizado pelo grupo

Samba pra namorar,

em conjunto com o mestre de samba raiz Edu Moreira, o Baile de Carnaval do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) acontece neste domingo, às 20h. O evento é inspirado na tradição dos antigos bailes de clube, e promete transportar o público para uma época repleta de luxo, brilho e glamour. Os ingressos custam R$ 40,00 (1º lote) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. O show dos artistas contará com a participação de uma banda repleta de instrumentos, vozes e dançarinas interpretando canções tradicionais do Carnaval. De acordo com uma das idealizadoras da festa, Andréa Cavalheiro, a noite promete entregar um verdadeiro "retrato da cultura carnavalesca nacional". No repertório musical da noite, estão garantidos os clássicos do Carnaval, desde as famosas marchinhas até os sambas de enredo que marcaram a história das escolas de samba do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, passando por sucessos comerciais como Taj Mahal (de Jorge Ben Jor), Saideira (Skank) e os tradicionais axés. Além das atrações musicais, o local também contará com a presença de um telão especial, que exibirá uma transmissão ao vivo do Oscar 2025.

A

Fundação Iberê

(av. Padre Cacique, 2000) terá entrada gratuita durante o final de semana de Carnaval. Nesta sexta-feira, no sábado e no domingo, das 14h às 18h, os visitantes poderão conferir três mostras artísticas que estão em cartaz: Minha restinga seca, Território das águas e Coreografias do impossível - Itinerância Porto Alegre.

Especialmente no domingo, das 15h às 17h, a Instituição ainda recebe uma oficina de croquis carnavalescos (também gratuita), que pretende estabelecer um diálogo com os desenhos criados por Iberê Camargo para peças de teatro e espetáculos de balé. A atividade é destinada para adultos, adolescentes e crianças com mais de sete anos, e tem lotação máxima de 15 pessoas. Para se inscrever na oficina, é necessário preencher um formulário disponibilizado no site da Fundação Iberê.