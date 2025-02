O multi-instrumentista

Pedrinho Figueiredo

realizará um show nesta quarta-feira, para celebrar os seus 60 anos de idade. Sediada no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), a apresentação terá início às 21h e promete ser um verdadeiro encontro musical, com a presença de dezenas de artistas. Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 60,00 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. O evento inicia com uma apresentação do quarteto formado por Antonio Flores, Edu Saffi, Luiz Mauro Filho e Kiko Freitas. Mais tarde, acontece um JAM coletivo, incluindo nomes como Daniel Wolff, Fernanda Kruger e os grupos Quarchêto e Picumã. Com canções que marcaram a carreira de Figueiredo, como Se eu quiser falar com Deus e Primeira impressão, o espetáculo promete contar com um repertório completo e diversificado, que faz jus à sua trajetória na música instrumental brasileira.

Parte da estrutura metálica e a lona de um

circo

desabaram em Osório (RS), durante um temporal que atingiu a região neste domingo. O incidente ocorreu durante uma apresentação dos artistas circenses (que começou às 20h30min) e deixou dez pessoas feridas. As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros, e duas foram encaminhadas para hospitais em Porto Alegre e Tramandaí. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Além do desabamento do circo, pelo menos 80 casas e imóveis foram destelhados em decorrência do temporal. De acordo com a Prefeitura de Osório, a orientação é que a população tente ficar em casa, devido à queda de fios de energia elétrica e árvores, que podem provocar riscos para quem circula pelas ruas da cidade.

O autor, tradutor, diretor teatral, cenógrafo e figurinista

José Rubens Siqueira,

que lidava com um diagnóstico de câncer, faleceu aos 79 anos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, pela manhã, através do perfil do Instagram do escritor, conhecido pelas obras que produziu no teatro, no cinema e na literatura. Durante 40 anos, o artista foi responsável por traduzir mais de 200 obras de célebres autores, como J. M. Coetzee, Toni Morrison e Salman Rushdie. Além disso, nas artes cênicas, foi ele quem adaptou clássicos como A tempestade, de William Shakespeare e Os Lusíadas, de Luís de Camões. O velório de Zé Rubens, como era conhecido, foi realizado nesta segunda-feira, no centro da cidade de São Paulo. Ele deixa três filhos: João Grembecki, Marina Merlino e Arthur Merlino, que seguiram os passos do pai e trilharam carreiras artísticas.