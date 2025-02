fechamento

PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 3,5% em 2024, pouco acima do índice registrado em 2023 (3,2%), segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação de dezembro contra o mesmo mês de 2023, houve crescimento de 3,1%, de acordo com o indicador. Na passagem de novembro para dezembro de 2024 o monitor registrou alta de 0,3%.

Ibef-RS

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (Ibef-RS) inicia oficialmente sua programação de eventos do ano com a primeira edição da tradicional Confraria. O encontro acontece hoje, a partir das 19h, com o tema central "Criação de Valor e Valuation - Método VEC", trazendo insights sobre a aplicação dessa metodologia na gestão financeira. O evento oportuniza networking e discussões estratégicas sobre o mundo dos negócios.

Crédito

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) revisou a projeção de crescimento do crédito em 2025 para 8,5%, ante expectativa anterior de 9%, informou a entidade. A previsão é de que a carteira de recursos livres tenha expansão de 8,1% e a carteira direcionada de 9,0%, revela a Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da entidade, feita com 21 bancos entre os dias 5 e 10 de fevereiro.

Aquisição

A norte-americana Sherwin-Williams comprou a fabricante de tintas Suvinil da Basf por US$ 1,15 bilhão - ou R$ 6,55 bilhões pelo câmbio desta segunda-feira, 17. A aquisição também inclui a marca Glasu! e as fábricas em Jaboatão dos Guararapes (PE) e São Bernardo do Campo, que ao todo empregam mil funcionários. As duas empresas anunciaram a assinatura de um acordo de venda, em dinheiro. A expectativa é que a aquisição seja concluída no segundo semestre de 2025. O negócio ainda precisa do aval do Cade.

Golpes

As tentativas de golpe no e-commerce aumentaram 3,5% em 2024 ante 2023, ano em que houve 7 milhões de registros, mostra uma pesquisa da Equifax BoaVista. Na mesma base de comparação, o ticket médio das compras fraudulentas teve alta de 18,1%, atingindo o valor de R$ 343,90 no ano passado. De acordo com o levantamento, no Brasil, 27,5% ou mais de 2,2 milhões dos golpes ocorreram no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Por outro lado, com o menor registro, estão o Acre, Amapá e Roraima, representando somente 0,2% dos casos.