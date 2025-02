A plataforma de streaming Netflix e representantes do espólio de

Prince

concordaram em descartar um documentário sobre a vida do artista, dirigido por Ezra Edelman. Segundo a revista Variety, a produção estaria repleta de erros fatuais "dramáticos" e "sensacionalização". "O espólio de Prince e a Netflix chegaram a um acordo mútuo que permitirá ao espólio desenvolver e produzir um novo documentário com conteúdo exclusivo do arquivo de Prince", afirmou a Netflix em um comunicado. "Como resultado, o documentário da Netflix não será lançado." Edelman, conhecido pelo documentário O.J.: Made in America, desagradou o espólio após entregar nove horas de material - o previsto era uma série de seis horas - onde, segundo o jornal New York Times, ex-namoradas do artista acusavam-no de violência doméstica e emocional. o espólio concordou em ceder material inédito do artista para a realização de um novo documentário, ainda sem data definida para produção.

A mostra coletiva

Veraneio Atlântida Arte,

da Gravura Galeria de Arte, comemora 20 anos em 2025. O evento, que tradicionalmente leva arte ao Litoral Norte gaúcho, agora estará disponível para visitação também na Capital. A mostra artística conta com a participação de 24 artistas, selecionados pela proprietária da Gravura, Regina Galbinski Teitelbaum, e inclui nomes como Bia Macedo (foto), Heloisa Helena, Marcelo Hübner, Victor Hugo Porto e Heloísa Zorzi. A mostra ficará até 4 de abril na Gravura (Coronel Corte Real, 647), com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h. Simultaneamente, até 1º de março de 2025, a exposição seguirá aberta ao público em Xangri-lá, na Elevato Casa (Av. Paraguassu, 5.199 - Xangri-lá), de segundas a sextas-feiras das 9h às 12h e das 13h30 às 18h30, e sábado das 9h às 18h (sem fechar ao meio-dia), também com acesso gratuito.

Maior festival de hip hop do Brasil, o

Rap In Cena

anunciou sua união a Olimpo Produções, Grupo Austral e MP Group - uma fusão que tem como um dos objetivos principais expandir o evento para mercados internacionais já em 2025. "O Rap In Cena, que já impactou milhões de pessoas no Brasil, busca agora ampliar suas conexões culturais e artísticas, criando pontes entre o mercado local e o global. A fusão simboliza uma evolução estrutural e um novo capítulo na história da música urbana brasileira, com potencial para inspirar e transformar ainda mais vidas", afirma a organização do Rap In Cena, em comunicado. Os primeiros movimentos da fusão devem buscar a ampliação da marca no Brasil, abrindo caminho para a internacionalização do Rap In Cena em um segundo momento. O evento, que completou 10 anos em 2024, já tem edição confirmada no Parque Harmonia, em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de julho deste ano.