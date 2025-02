fechamento

Agas

Está marcada para amanhã a eleição para a presidência da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), entre às 9h e 12h, na sede da entidade, em Porto Alegre. Disputam o cargo o empresário da Cia. Apolo de Supermercados e atual presidente da instituição, Antônio Cesa Longo, e o vice-presidente do grupo Peruzzo, Lindonor Peruzzo Junior.

Pix

A partir de hoje entra em vigor a resolução do BC (Banco Central) que autoriza o pagamento de boletos via Pix e cria uma nova modalidade de cobrança chamada de "boleto dinâmico". Segundo a autarquia, os boletos poderão ser pagos por meio de um QR Code inserido no próprio documento.

Ponte

A estrutura remanescente da ponte Juscelino Kubitschek, na BR-226, que caiu entre Tocantins e Maranhão, foi implodida ontem. A implosão durou cerca de 15 segundos. O Dnit ainda não informou se a implosão conseguiu destruir toda a estrutura ou se será necessário uma nova operação. Parte da ponte desabou no dia 22 de dezembro, provocando 14 mortes, enquanto três seguem desaparecidas.

São Paulo

O estado de São Paulo registrou na noite de sábado a 18ª morte em consequência das chuvas desde o início do verão. De acordo com a Defesa Civil, um idoso morreu após ficar preso dentro de um veículo em um alagamento na Vila Prudente, na Zona Leste. Somente no sábado e na madrugada e manhã de ontem, a capital registrou 48,9 milímetros de chuva, o correspondente a 22,5% dos 217,8 milímetros esperados para o mês de fevereiro.

Investimentos

Os fundos de investimento em infraestrutura tiveram um ano fora da curva em 2024. O segmento somou R$ 111,2 bilhões em captação líquida no ano passado, segundo dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) - um salto de mais de 700% em relação aos R$ 13,8 bilhões de 2023.

Consignado

O volume de concessões do crédito consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi superior a R$ 103 bilhões em 2024, segundo dados das Estatísticas Monetárias e de Crédito do Banco Central. O valor representa um aumento de 30,8% em relação ao ano anterior, quando foram registrados R$ 78,7 bilhões.