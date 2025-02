Sob o pseudônimo de

Bonikta,

o artista paraense Caio Aguiar - um dos confirmados entre os integrantes da 14ª Bienal do Mercosul - irá realizar uma intervenção artística em uma das paredes do Instituto Ling (rua João Caetano, 440), a partir desta segunda-feira. A iniciativa acontece como parte da programação do projeto Ling Apresenta: Amazônias, no tremor das vidas. Até sexta-feira, das 10h30min às 20h, o público poderá acompanhar gratuitamente e ao vivo a criação da nova obra, que ocupará um espaço com 6m de largura e quase 3m de altura. O trabalho ficará exposto para visitação até o dia 15 de março, com entrada franca. A arte de Bonikta transita por diversas linguagens, refletindo a construção de pontes simbólicas entre o interior e a cidade, a rua e a floresta. O artista participará de um bate-papo com o público no próximo sábado, às 11h, em frente ao mural. Para participar da conversa, é necessário fazer inscrição (sem custo) pelo site do Instituto Ling.

Saiu no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira o novo edital da

Lei de Incentivo à Cultura

(LIC). Realizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), a seleção prevê mais de R$ 20 milhões para 70 eventos continuados e temáticos, com realização prevista para o segundo semestre de 2025. As inscrições vão até o dia 31 de março, na página do Pró-Cultura RS, onde pode ser acessada a íntegra do edital. Na próxima quinta-feira, às 14h, haverá uma live no canal da Sedac no YouTube, com uma apresentação e uma leitura comentada do edital.

Uma obra comprada em um bazar por US$ 50,00 (cerca de R$ 295,00 na cotação atual) foi apontada por especialistas como uma pintura perdida de

Vincent Van Gogh.

Encontrada em uma caixa com pinturas por um coletor anônimo em 2019, ela pode valer mais de US$ 15 milhões (R$ 88,5 milhões) se sua autoria for comprovada. Um time de restauradores, cientistas, historiadores e outros profissionais da área publicou um relatório de 490 páginas que conclui que a obra, de fato, foi feita pelo artista holandês, em 1889, ano em que pintou Noite Estrelada e vivia em um sanatório no interior da França. A tela retrata um pescador, de barba branca e rosto corado, que fuma um cachimbo e repara sua rede de pesca em frente ao mar. Muitas das obras de Van Gogh não eram assinadas, mas esta possui "Elimar" no canto direito da pintura, e um fio ruivo preso à tinta. O fio ruivo poderia ser de Van Gogh, já que essa era a cor do seu cabelo, e estudos concluíram que o pigmento utilizado pertencia a uma marca de tinta usada na França, no século XIX. "Elimar" seria uma interpretação do retrato do pescador Niels Gaihede feito pelo pintor dinamarquês Michael Ancher. Para que a obra seja comprovada como autêntica, ela deverá ser avaliada por especialistas no Museu Van Gogh, em Amsterdã.