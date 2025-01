Pix

O volume de transações do Pix no Brasil voltou a aproximar-se da média histórica na terceira semana de janeiro. Dos dias 16 a 27 deste mês, o número de transferências teve alta de 0,24% em relação aos mesmos dias de novembro, segundo o Sistema de Pagamentos Instantâneo do Banco Central.

Sisu

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou para o dia 3 de fevereiro o período de matrículas ou registro acadêmico nas instituições públicas de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. A data divulgada anteriormente para término das inscrições era dia 31 de janeiro.

Sisu II

Ao menos oito instituições de ensino superior públicas suspenderam o calendário de matrículas do Sisu porque ainda não receberam a lista de aprovados do Ministério da Educação (MEC). Entre elas estão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Educação

O Bi-Bi - Jornada de Alfabetização, projeto de biblioteca móvel itinerante em escolas públicas, lançou edital para convocação de arte-educadores. As inscrições podem ser feitas até 7 de fevereiro, através do link disponível na página da Amora Produções Culturais no Linktree.

Celulares

Os estados do Amapá, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo se preparam para aplicar a nova lei federal de banimento aos celulares no ambiente escolar já no início do ano letivo. A lei que veta o uso de aparelhos eletrônicos portáteis por estudantes de todas as escolas de educação básica do País, públicas e privadas, entrou em vigor em 13 de janeiro.

Estiagem

As perdas causadas pela estiagem em Encruzilhada do Sul já ultrapassam R$ 48 milhões, afetando severamente a agricultura e a pecuária. O município deve decretar situação de emergência caso não ocorram chuvas significativas nos próximos dias.

Mercado

O mercado financeiro brasileiro não deve apresentar melhora até, pelo menos, 2026, afirmam gestores do setor. Mesmo com a Bolsa de Valores depreciada e um grande diferencial de juros, o País não deve ter um fluxo de capital estrangeiro até as eleições presidenciais terem um prognóstico.