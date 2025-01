Rio Grande do Sul

O tempo fica abafado ao longo desta quarta-feira. O abafamento é gerado pela presença de ar mais úmido, denso e com muitas nuvens desde cedo. Ao longo da tarde e da noite, áreas de instabilidade avançam do Norte da Argentina na direção do Oeste e Noroeste gaúchos, com potencial de chuva mais ampla e abrangente. Essa instabilidade poderá levar certo alívio às lavouras. Modelos indicam que municípios da Metade Oeste terão maiores condições de chuva. Na Metade Leste, a instabilidade poderá ocorrer isolada e de curta duração, típica de verão.

Porto Alegre

O dia terá tempo úmido e instável, com pancadas de chuva e menor elevação da temperatura na Capital. À noite, refresca com vento sul/sudeste. Amanhã, o tempo fica nublado com vento sul/sudeste. Menor potencial de chuva. Na sexta, o sol predomina e faz mais calor.