Designer e pesquisadora com foco no

patrimônio cultural têxtil,

Vera Felippi estará no Instituto Ling (João Caetano 440) nos dias 28, 29 e 30 de janeiro (terça a quinta-feira) para ministrar o minicurso Trama e Laçada: história e técnicas têxteis. Durante os três encontros, que acontecem sempre às 19h, ela apresentará um amplo panorama sobre a criação e o desenvolvimento dos tecidos a partir de imagens dos acervos de importantes museus do mundo e de amostras físicas de fibras e fios, assim como representações em pinturas, achados arqueológicos, documentos e objetos preservados. De agulhas e teares milenares, passando por tapeçarias que narram conquistas no período medieval europeu, o curso mostrará tecidos de trajes e ornamentos marcantes como as rendas, além de diferentes mudanças de práticas e costumes provocadas por revoluções e guerras. Os ingressos custam R$ 294,00 e estão disponíveis no site e na recepção do centro cultural.

Voltadas para o público em geral, a partir de dez anos de idade, as

oficinas

de verão

da Casa Arte Sesc de Porto Alegre estão com inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro. A iniciativa ocorrerá no Museu da Cultura Hip Hop (rua Parque dos Nativos, 545) e oferecerá vivências práticas em diversas atividades relacionadas à cultura Hip Hop, permitindo aos participantes aprender e exercitar novas habilidades. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas via formulário online, no site do Sesc/RS. As atividades gratuitas, que ocorrerão de 4 a 21 de fevereiro, incluem oficina de produção cultural no Hip Hop, DJ (discotecagem em vinil e técnicas de turntablism), escrita criativa e construção de fanzines, customização de roupas com graffiti e danças urbanas. Cada oficina contará com três encontros, totalizando nove horas. Os alunos que comparecerem a, pelo menos, dois encontros, terão direito a certificado. Mais informações pelo telefone (51) 99374-2079.

A banda paraibana

Papangu,

um dos nomes de destaque no rock progressivo nacional contemporâneo, inicia um novo ciclo em sua trajetória com a turnê Engaiolada, que acontecerá entre janeiro e fevereiro de 2025. Como parte da turnê, o grupo retorna aos palcos de Porto Alegre nessa segunda-feira, com apresentação no RR44 (Silva Só, 44), a partir das 20h. Ingressos devem ser adquiridos em link no perfil @papangu.br no Instagram. Formada em 2012 em João Pessoa, a Papangu é uma banda que mistura rock progressivo, metal e elementos da música tradicional nordestina, unindo sonoridades experimentais a referências culturais da região. A Papangu é formada por Hector Ruslan (guitarra e voz), Marco Mayer (baixo e voz), Vitor "Vespa" Alves (bateria e percussão), Pedro Francisco (guitarra, sopros, percussão, gaita, voz), Rodolfo Salgueiro (teclado e voz) e Rai Accioly (guitarra e voz).