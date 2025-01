fechamento

EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) liberará, hoje, a travessia do tipo "passagem molhada", construída sobre o Rio Forqueta, e localizada entre Lajeado e Arroio do Meio, nas proximidades da ponte do exército. A estrutura estará sendo liberada após a conclusão do tempo de cura, atingindo o tempo necessário para ganho de resistência da placa de concreto das galerias.

Itaipu

A usina binacional de Itaipu produziu 67 milhões de megawatts-hora (MWh) em 2024, conforme informou a companhia em comunicado. A quantidade foi 20% menor do que a de 2023, quando foram produzidos mais de 83 milhões de MWh. Desde 2016, a geração do ano passado superou apenas a de 2021, quando foram gerados 66 milhões MWh.

Estados Unidos

Analistas alertam que uma possível retomada da greve pelos trabalhadores em portos nos Estados Unidos, a partir de 15 de janeiro, pode ter um impacto maior nas indústrias norte-americanas, incluindo os grãos. Em outubro, uma greve de três dias paralisou portos da Costa Leste e da Costa do Golfo, incluindo o Porto de Nova York e New Jersey e o Porto de Savannah, na Geórgia.

Energia

A Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE) estima que até 2050 a tarifa de energia dos consumidores livres e regulados poderá bancar cerca de R$ 621 bilhões em subsídios e benefícios setoriais anunciados em 2024. A cifra central, cerca de R$ 545 bilhões em 25 anos, foi calculada a partir das emendas inseridas no projeto de lei que estabelece o marco regulatório para produção de energia eólica em alto-mar.

Financiamento

A procura por financiamento no Brasil cresceu pelo segundo mês consecutivo na comparação interanual. Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) registrou alta de 12% em novembro de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. No confronto com outubro do ano passado, contudo, o indicador que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços no País teve queda de 2%.

Gasolina

O ICMS sobre os combustíveis sobe no início de fevereiro em meio a um cenário de preços pressionados pela alta do dólar e pela recuperação das cotações internacionais do petróleo, o que pode dificultar ainda mais a queda das taxas de juros. Gasolina e diesel iniciaram o ano com elevadas defasagens.