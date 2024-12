Fechamento

Seguros

As indenizações pagas aos afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, em maio deste ano, somam R$ 6 bilhões até o dia 4 de dezembro, estima a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). Foram 57.638 sinistros ressarcidos no período. A maioria dos seguros acionados é residencial (29.831), seguido de automóvel (18.097), somando R$ 594 milhões e R$ 1,2 bilhão, respectivamente.

Abono salarial

O abono do PIS/Pasep deve começar a ser pago pelo governo federal em 17 de fevereiro de 2025, conforme calendário proposto pelo Ministério do Trabalho e Emprego. As datas ainda precisam ser aprovadas. O benefício passará por alterações a partir do ano que vem, caso seja aprovado o pacote fiscal do governo em análise no Congresso. Os impactos iniciais, no entanto, serão pequenos até a mudança total em 2035.

Ufrgs

A reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcia Barbosa, foi oficialmente empossada nesta quinta-feira. A cerimônia de posse aconteceu na sede do Ministério da Educação (MEC) em Brasília. Além da reitora, outros 14 reitores de universidades e institutos federais foram empossados.

Workshop

Inspirado na reconhecida filosofia de excelência da Disney, o escritório RBF Advogados vai reunir clientes e síndicos para um evento exclusivo. Combinando a magia da gestão Disney com a expertise da RBF, o encontro promete insights na forma de administrar condomínios, trazendo temas inovadores e inspiradores para ajudar os participantes a alcançar a excelência. O evento ocorrerá no Rooftop Blanc, neste sábado, às 8h.

Carrefour

O grupo Carrefour está demitindo 2.200 funcionários às vésperas do Natal. Os desligamentos tiveram início no mês passado e incluem tanto funcionários diretos quanto indiretos, segundo a companhia. Apesar de um número relevante, de acordo com o próprio Carrefour, o volume é baixo em relação ao total de funcionários do grupo, de 130 mil -o equivalente a 1,5% do total, que também inclui empregados diretos e indiretos.

Carbono

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que regula o mercado de créditos de carbono no Brasil, criando regras para as emissões de gases de efeito estufa. A lei foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União e a sanção anunciada no Conselhão, em Brasília.