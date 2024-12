Fechamento

Covid-19

Novo lote de vacinas contra covid-19 será entregue a todos os estados e ao Distrito Federal, até hoje. São cerca de 1,5 milhão de doses da vacina Serum, que tem eficácia comprovada de 90% contra casos sintomáticos em adultos. O Programa Nacional de Imunizações espera distribuir pelo país novas remessas nas próximas semanas, totalizando 5 milhões de doses entregas até o fim do mês.

Sindienergia-RS

Hoje, às 19h, Porto Alegre será palco da premiação Destaques Renováveis 2024, promovida pelo Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS). Em sua edição deste ano, o prêmio traz como tema a "Reconstrução Renovável" do Rio Grande do Sul após as inundações. O evento destacará 15 lideranças empresariais e governamentais em reconhecimento às empresas e instituições que se sobressaíram em 2024.

Consignado

A ABBC (Associação Brasileira de Bancos) ingressou no STF (Supremo Tribunal Federal) com uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) para questionar a competência do INSS e do CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) na definição do teto de juros do crédito consignado. A entidade, que representa bancos de médio porte, argumenta que a legislação em vigor não dá ao instituto autoridade para determinar o limite de juros. Segundo a ABBC, essa atribuição seria exclusiva do CMN (Conselho Monetário Nacional).

Pix

O Bradesco vai começar a testar o pix por aproximação em janeiro. Inicialmente, os clientes do banco poderão pagar com pix aproximando o celular na maquininha nos terminais da Cielo, mas gradativamente, a ferramenta será estendida a outras credenciadoras. A opção do Pix por aproximação ficará disponível na tela inicial do app do banco, sem a necessidade de login.

Varejo

As vendas no varejo cresceram 1,4% em novembro, em relação ao mesmo mês no ano anterior, descontada a inflação. Em termos nominais, a alta foi de 6,3%. Os dados são do Índice Cielo de Varejo Ampliado.

Energia

O Brasil atingiu, no dia 3 de novembro deste ano, um recorde de geração média horária de energia eólica, atingindo 23.699 MWmed. No dia seguinte, um novo recorde foi alcançado, desta vez de geração média diária, com 18.976 MWmed.