previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O céu fica nublado alternando com aberturas de sol na faixa Leste e não se descarta a ocorrência de garoa em alguns momentos. O vento sopra de Leste/Sudeste em toda a região, com rajadas fracas. Na Metade Oeste o tempo fica aberto e ensolarado. A temperatura em grande parte da Metade Oeste deverá alcançar 28 a 30°C. Na faixa Leste e Sul as máximas deverão oscilar ao redor de 23 a 25°C. Na quarta e na quinta, o ar mais seco e quente avança na direção do Estado e propicia aberturas de sol. As máximas durante as tardes irão passar de 30°C, com predomínio de sensação de calor no Rio Grande do Sul.

Porto Alegre

A Capital e Região Metropolitana iniciam a terça-feira com mínima de 19°C e, ao longo do dia, o aquecimento aumenta e as temperaturas alcançam 27°C. No decorrer da semana, especialmente na quarta e na quinta-feira, as temperaturas se elevam ainda mais, chegando na marca dos 32°C.