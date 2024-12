O cantor e compositor

Nando Reis

apresenta as canções de seu álbum quádruplo Uma estrela misteriosa revelará o segredo, nesta sexta-feira, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, a partir de R$ 105,00. Acompanhado de seu violão, o artista é considerado um dos principais hitmakers do Brasil. Com mais de 40 anos de carreira, ele foi integrante do notório grupo musical Titãs e atualmente é autor de uma empreitada solo muito bem-sucedida, com mais de dez discos lançados e seis milhões de cópias vendidas. Depois de um hiato criativo de oito anos, em que revisitou a sua obra com Nando hits (2018) e com a edição comemorativa do debut de 12 de janeiro, o compositor mescla, em seu novo espetáculo, faixas recém-lançadas - como Rio Creme, Rhipsalis e Daqui por diante - com grandes sucessos da sua jornada. Seu álbum quádruplo Uma estrela misteriosa revelará o segredo conta com 30 músicas inéditas e a participação especial de artistas como Peter Buck (R.E.M.), Barrett Martin (Screaming Trees), Duff McKagan (Guns n' Roses), Krist Novoselic (Nirvana), Mike McCready e Matt Cameron (Pearl Jam).

O cantor, ator, escritor,

humorista e diretor

Moacyr Franco

faz show em Porto Alegre, neste sábado, às 20h30min, no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos custam a partir de R$ 45,00 e estão à venda pela plataforma Uhuu. Na turnê que passa pelo Rio Grande do Sul, com apresentações também em Santa Maria e Pelotas, o artista traz toda a sua versatilidade aos fãs que o acompanham durante seus mais de 60 anos de carreira. No repertório do show, Franco canta sucessos como Doce amargura, Coração sem juízo, Querida, Milagre da flecha, Balada das mãos, Distante dos olhos, Cartas na mesa, Suave é a noite, Balada nº 7, Eu te darei bem mais, Ainda ontem chorei de saudade e Seu amor ainda é tudo (gravadas por duplas sertanejas como João Mineiro e Marciano e Bruno e Marrone), além do hit que aproximou seu trabalho do público jovem: Tudo vira bosta, sucesso consolidado na voz da cantora Rita Lee.

A banda brasileira

Crypta

apresenta seu death metal em Porto Alegre nesta sexta-feira, às 21h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). O grupo formado por Fernanda Lira (baixo e voz), Tainá Bergamaschi (guitarra), Jéssica di Falchi (guitarra) e Luana Dametto (bateria) trabalha na turnê de seu segundo álbum, Shades of Sorrow (2023), mas apresenta no repertório também faixas de seu disco de estreia, Echoes of the Soul (2021). Antes da atração principal desta sexta-feira, a partir das 19h30min, os mineiros da Paradise In Flames e os gaúchos da Phornax também sobem ao palco do espaço cultural. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 100,00. Formada em 2019, a Crypta foi anunciada oficialmente em 2020. Seu álbum de estreia foi lançado em 2021 pela Napalm Records, e também foi licenciado em mercados como Brasil, Argentina, Rússia e Japão. Singles como From the ashes e Starvation ganharam clipes no canal da gravadora.