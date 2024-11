Os fãs gaúchos do

Linkin Park

já podem contar no calendário os dias que faltam para o reencontro com a banda norte-americana. O grupo anunciou as datas mundiais da From Zero World Tour em 2025, e desta vez Porto Alegre está na rota. O show será no dia 15 de novembro de 2025, mas o local ainda não foi informado. Será a segunda vez da banda na Capital, após show no Gigantinho em 2012. Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo também estão na programação. O Linkin Park voltou à ativa neste ano com uma nova formação. A vocalista Emily Armstrong assumiu o posto no lugar de Chester Bennington, que morreu em 2017 após cometer suicídio. Para marcar o retorno aos palcos, o Linkin Park lançou um novo trabalho, o disco From Zero, e uma mini turnê mundial. Na última sexta-feira e sábado, a banda deu o primeiro alô aos fãs brasileiros, com duas apresentações lotadas em São Paulo, no Allianz Park.

Mais recente documentário dirigido por Silvio Tendler,

Brizola, Anotações para uma História

será apresentado nesta segunda-feira, às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n). No longa, Tendler faz uma leitura própria da biografia do político que lutou pela Educação libertadora e que, com a Campanha da Legalidade, retardou o golpe militar contra a democracia no Brasil. De nacionalizações ousadas a uma luta incessante pelo socialismo democrático, o filme retrata o legado de Brizola por meio de entrevistas e imagens de arquivo que capturam sua voz inconfundível e seu compromisso com o povo. A entrada é franca, mas sugere-se a doação de 1kg de alimento não-perecível. A exibição é iniciativa do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, em parceria com a Fundação Caminho da Soberania, a Associação de Ex-Presos e Perseguidos Políticos e a Fundação Theatro São Pedro.

Durante dois dias, Porto Alegre foi o eixo em torno do qual girou a cultura Hip Hop brasileira. A décima edição do

Rap in Cena,

considerado o maior festival do gênero no País, trouxe ao Parque Maurício Sirotski Sobrinho (Harmonia) diversas atividades que vão além dos shows, como breaking, basquete, boxe, feira de empreendendorismo, skate, batalhas de slam e rap, entre outras. Entre os shows, os maiores destaques ficaram com artistas como Major Rd, L7nnon, Veigh e os internacionais Rich the Kid (primeiro de fora do Brasil a se apresentar no festival, subindo ao palco para fechar a noite de sábado) e Ja Rule. Confira a cobertura completa do 10º Rap in Cena Budweiser, assinada pelos repórteres Amanda Flora, Arthur Reckziegel e Gabrieli Silva, no site do Jornal do Comércio.