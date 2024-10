A última turnê de

Gilberto Gil,

Tempo Rei, já tem data para vir a Porto Alegre. A apresentação está marcada para o dia 6 de setembro de 2025, no Estádio Beira Rio. Nesta segunda-feira, às 10h, inicia a pré-venda dos ingressos com benefícios exclusivos para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa - no site da Eventim. O período de pré-venda se encerra às 10h do dia 17 de outubro. A venda geral começa às 12h do dia 17, também no site da Eventim. Gilberto Gil vem amadurecendo a ideia de não realizar mais turnês há algum tempo. É uma reflexão que ele enxerga como natural e a decisão visa diminuir a intensidade de sua agenda. Há também uma mudança de perspectiva: agora menos centrada no plano material e mais próxima à espiritualidade. A turnê será a experiência de celebrar a ampla obra musical do cantor e compositor baiano, trilha sonora que está enraizada na cultura do País, além de estar presente no DNA de todo brasileiro. Ao todo, Tempo Rei passará por 10 cidades do Brasil e também contará com datas nos Estados Unidos e na Europa.

Uma homenagem à negritude irá marcar o lançamento da

Virada Sustentável Porto Alegre 2024.

O show musical Ela Disse-me Assim irá ocupar o palco principal do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) na próxima quarta-feira, a partir das 20h, para reconhecer Lupicínio Rodrigues, principal homenageado da VS 2024, Lourdes Rodrigues e Zilah Machado. O espetáculo destaca os nomes da comunidade negra que pavimentaram o cenário musical no Sul do País e revisita composições de Lupicínio, que faleceu há 50 anos. Os ingressos limitados são gratuitos e podem ser retirados em dias úteis, das 13h30min às 18h, na recepção do Multipalco. Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável terá ações entre os dias 4 e 10 de novembro, em diferentes pontos da cidade.

Na próxima quarta-feira, às 19h, a Cia de Arte La Negra Ana Medeiros apresenta o espetáculo

Som da Madeira.

As sessões integram o edital Atos e Cenas do Teatro Olga Reverbel, instalado no Multipalco Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Os ingressos estão à venda pelo site do teatro, com valores entre R$15,00 e R$ 30,00. Com músicas do violonista Thiago Colombo e direção artística de Silvia Canarim, o espetáculo apresenta uma dança com mescla de estilos entre o Flamenco e o folclore sureño, fundindo Espanha e Brasil em uma atração contemporânea e musical. Para além da música e dança, o Som da Madeira pretende provocar reflexões sobre diversidade, ancestralidade, os ciclos de nascimento e morte e a importância e urgência em retomar nossa conexão com a natureza.