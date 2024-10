O Foyer do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), em parceria com a Galeria Mascate, abre suas portas para a mostra Maio, que apresenta a recente produção de pinturas do artista

Julio Collares.

A mostra fica no local até 25 de outubro, nos horários de funcionamento do Multipalco, com entrada franca. Com curadoria de Paulo Brum, Régis Duarte e Tiago Coelho e texto de apresentação de Rochelle Zandavalli, a exposição Maio reúne doze telas abstratas e um documentário que registra o processo criativo do artista e arquiteto porto-alegrense. A mostra marca o testemunho do artista diante dos acontecimentos de maio em nossa cidade e Estado, registrando - para que a memória coletiva não esqueça - a maior e mais destruidora enchente da história de Porto Alegre. As telas aqui apresentadas condensam visualmente a carga psicológica sentida coletivamente naquele mês.

Localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (HPM - Largo João Amorim de Albuquerque, 72) hospeda nesta quarta-feira, às 17h, uma visita mediada à mostra de desenhos

Tramas, Rendas e Bilros,

com presença da autora, a artista plástica gaúcha Beatriz Dagnese. A atividade tem entrada franca e aberta ao público em geral, porém com vagas limitadas, mediante inscrição. Contatos pelo telefone/WhatsApp (51) 9859-55690. São 20 trabalhos - conhecidos ou inéditos - em exposição até o próximo domingo e que ressaltam a marca particular da autora: o uso de nanquim e grafite sobre papel na criação de imagens que transitam entre o figurativo e o abstrato.

Com mais de 100 atrações musicais, o

Rap in Cena

anunciou nesta segunda-feira o line-up completo de sua edição de 10 anos. Desta vez, o festival será realizado nos dias 16 e 17 de novembro, no Parque da Harmonia (av. Loureiro da Silva, 255), contando, além de música, com a Vila Olímpica, que vai promover batalhas de rimas, breaking, basquete, jiu-jitsu, skate, slam, boxe, kickboxing e muay thai. Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$ 219,00 taxas. Entre as atrações internacionais estão Ja Rule (foto) e Rich the Kid. Reafirmando-se como o maior festival de hip-hop do Brasil, o Rap in Cena terá atrações como Mano Brown, Rincon Sapiência, Filipe Ret, Djonga, L7nnon, Wiu, Teto, Veigh, Kayblack e Ryu, The Runner, entre outros. A presença feminina também será forte este ano: o festival trará ao palco nomes representativos da cena como MC Luanna, Duquesa, Lourena, Triz e Cynthia Luz. Há espaço também para a cena gaúcha, especialmente após a enchente de maio e seus impactos no setor cultural do Estado. A lista completa de atrações está no perfil de Instagram @rapincenafestival e no site do JC.