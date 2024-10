Morreu na sexta-feira, aos 88 anos, no Rio de Janeiro, o ator

Emiliano Queiroz.

Segundo um comunicado do produtor teatral Eduardo Barata, a causa da morte foi uma parada cardíaca. Queiroz estava internado há 10 dias na Clínica São Vicente da Gávea, na Zona Sul da capital fluminense, para tratar problemas do coração. O ator participou do elenco de inúmeras novelas - inclusive a primeira exibida pela TV Globo, Ilusões perdidas, de 1965 - e atuou para o teatro. Entre outros, Queiroz interpretou o personagem Dirceu Borboleta em O bem-amado, de 1973. Em Alma gêmea, atual reprise da Globo no Vale a pena ver de novo, viveu Tio Nardo. Também atuou, entre várias outras produções, Senhora do destino (2004) e Éramos seis (2020). Na esfera do teatro, Queiroz atuou na primeira montagem de O pagador de promessas, texto de Alfredo Dias Gomes, que ocorreu no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) em 1960. Em 1978, viveu Geni na primeira montagem de Ópera do malandro, de Chico Buarque e Ruy Guerra.

Considerada uma porta de entrada para a música de concerto, a

Escola de Música da Ospa

dá início, nesta segunda-feira, à seleção de novos alunos para o primeiro semestre de 2025. Serão abertas 62 vagas gratuitas, com inscrições até às 18h de 18 de outubro, por meio de formulário no site da Ospa. Após, os selecionados serão convidados a participar de audições. O semestre letivo terá início em 10 de março de 2025. Para todas as modalidades, o pré-requisito é estar matriculado no ensino regular ou ter concluído o ensino médio. Para o primeiro semestre de 2025, serão abertas vagas para doze instrumentos: violino, viola de arco, contrabaixo acústico, flauta transversa, oboé, clarinete, fagote, trompa, trombone, eufônio, tuba e percussão, além dos coros Jovem e Infantojuvenil da Escola de Música da Ospa.

Na segunda-feira, o pianista

João Maldonado

chega às plataformas de streaming com um novo álbum que celebra a música brasileira, a nova idade - 60 anos - e um novo momento na carreira. Todas as Canções é composto por oito músicas, e conta com participações de Mú Carvalho, Indira Castro, Analu Sampaio, Roberto Menescal, Aline Stoffel e Jaques Morelenbaum, entre outros. Todas as Canções começou a ser pensado em 2019, durante a pandemia. De todas as faixas, João Maldonado lançou dois singles: Sem Você Não Sou Ninguém (2020) e Meu Coração Sempre Me Avisa (2023). Devido a logística de gravação (Porto Alegre e Rio de Janeiro), a produção e a dimensão que o álbum ganhou, o pianista iniciou um financiamento coletivo, que precisou ser interrompido na primeira semana em função das enchentes.