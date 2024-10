Fechamento

Aeroespacial

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o projeto de lei da criação da Alada, uma empresa estatal do setor aeroespacial. De acordo com comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, a estrutura servirá para exploração econômica da infraestrutura e navegação aeroespaciais e outras atividades da área. Será uma subsidiária da NAV Brasil.

Mercado

A B3 anunciou o lançamento de dois novos índices: o Ibovespa B3 Estatais (IBEE) e o Ibovespa B3 Empresas Privadas (IBEP). Segundo a bolsa, os indicadores foram criados com o objetivo destacar as performances dos ativos das empresas públicas e das empresas privadas que compõem o Ibovespa, separadamente. Os índices estarão disponíveis a partir de 7 de outubro.

Correios

Os Correios anunciaram que as provas do novo concurso com 3.468 vagas serão realizadas no dia 15 de dezembro. Os editais com as regras da seleção estão em fase final de revisão e devem ser publicados pela banca organizadora, que é o IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Captação), na próxima quarta-feira. Ainda não há data para a abertura das inscrições.

Smartphone

A Xiaomi lançou no Brasil o smartphone premium Xiaomi 14T, voltado para entusiastas da fotografia e com recursos de inteligência artificial integrados, seguindo a tendência de outras fabricantes. O conjunto de câmeras do modelo, desenvolvido em parceria com a marca alemã Leica, promete capturar mais detalhes de ambientes com pouca luz. O modelo chega com o preço sugerido de R$ 5.999 na versão com 512 GB de armazenamento.

Horário de Verçao

O Brasil completou nesta quinta-feira a mais um 'aniversário' do horário de verão. A "hora da economia de luz", como era chamada, surgiu em 1931, com o então presidente Getúlio Vargas. O decreto 20.466/31, que não implementou o sistema de forma definitiva, determinava que todos os relógios deveriam "avançados, de uma hora, às 11 horas (hora legal) do dia 3 de outubro, e assim devem ser mantidos até ás (sic) 24 horas do dia 31 de março, quando voltará a prevalecer a hora legal". O horário especial foi sendo adotado esporadicamente até 1967. Só 18 anos mais tarde, porém, a hora a mais no verão foi implementada em definitivo.