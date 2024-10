Fechamento

Japão

O Parlamento japonês elegeu ontem Shigeru Ishiba, líder do Partido Liberal Democrata, como o novo primeiro-ministro do país. Ele foi escolhido como líder da legenda na última sexta-feira, o que lhe transformou no sucessor do premiê Fumio Kishida, que deixou o cargo nesta terça, junto com todos os ministros do governo. Ishiba antecipou que vai convocar eleições parlamentares para o dia 27, com o objetivo de levar a nova administração "ao julgamento popular" o mais rápido possível.

EUA

O furacão Helene já deixou 130 mortos no Sudeste dos Estados Unidos, conforme balanço de ontem. Mais de 1,7 milhão de residências e empresas permaneciam sem energia, segundo o site poweroutage.us. A chefe de segurança nacional do país, Liz Sherwood-Randall, disse que o número de mortos poderia aumentar porque há 600 pessoas desaparecidas.

México

A presidente Claudia Sheinbaum fez o juramento de posse ontem como a primeira mulher a presidir o país, prometendo proteger uma rede de segurança social ampliada e outras políticas populares implementadas por seu antecessor, Manuel López Obrador. A política de 62 anos recebe um país com vários desafios imediatos, entre os quais se destacam os altos níveis de violência e uma economia lenta.

Energia

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vai analisar pleito do governo por um recuo na bandeira tarifária que será cobrada na conta de luz em outubro, mas defendeu a taxa extra, dizendo que a medida é necessária para pagar as térmicas e tem efeito educacional para o consumidor.

ANS

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) soma dívidas e pagamentos em atraso da ordem de R$ 16 milhões. A ANS é responsável por fiscalizar e regular um setor que abrange 51 milhões de consumidores de planos de saúde e 33 milhões de clientes de planos odontológicos.

Hidrogênio verde

O presidente Lula sancionou a lei que dá R$ 18,3 bilhões em incentivos fiscais para a produção e compra de hidrogênio verde no Brasil. Na prática, a lei cria créditos fiscais distribuídos entre 2028 e 2032, por meio da CSLL para aquelas empresas que produzirem ou comprarem hidrogênio verde - quando o combustível é feito a partir de energia renovável.