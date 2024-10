Primeiro encontro nos palcos de Tony Ramos e Denise Fraga,

O Que Só Sabemos Juntos

é um chamado urgente. Uma convocação para que cada pessoa saia de sua bolha de isolamento e seja capaz de, genuinamente, se colocar no lugar do outro, sentir suas dores e compreender suas angústias, mas também suas alegrias, transformações e conquistas. O espetáculo, apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, chega a Porto Alegre nesta quinta-feira para a realização de quatro sessões, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Na quinta, após a apresentação ocorre a entrega da homenagem Mérito Cultural Pucrs 2024 a Tony Ramos e, no dia seguinte, após a sessão, os atores promovem um bate-papo com a plateia sobre a criação do espetáculo. A peça também marca a volta de Tony aos palcos depois de 20 anos se dedicando ao audiovisual. As apresentações ocorrem na quinta e sexta-feira, às 20h, e no sábado, às 17h e 20h, no Salão de Atos da Pucrs (av. Ipiranga, 6.681, Prédio 4), com ingressos à venda pela plataforma Sympla entre R$ 20,00 e R$ 200,00.

Uma das mais importantes vozes femininas do cenário regional, a cantora

Shana Müller

celebra 20 anos de carreira com uma nova turnê do show Canto de América, uma homenagem à música e cultura latino-americana. A turnê começa nesta quinta-feira, no Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/n - Santa Maria) em Santa Maria, às 20h. Os ingressos estão à venda no Sympla, a partir de R$ 20,00. A série de shows percorrerá oito cidades do Estado, promovendo a descentralização da cultura e levando ao público canções de grandes referências da música latina. O espetáculo, que estreou no Theatro São Pedro em 2022, é construído em português e espanhol, e destaca ritmos como bolero, tango, milonga, chacarera e zamba. Confira a programação completa da turnê no site do Jornal do Comércio.

A performance Batida de Fruta, que reúne a dupla

Viridiana e

Pedro Cassel,

acontece nesta quinta-feira, às 19h, no Goethe-Institut Porto Alegre (24 de outubro, 112). A entrada é franca. Apresentação focada em leitura expandida, em que os poemas e canções de Pedro Cassel se conectam à música de Viridiana, Batida de Fruta une literatura, música e dança, e aborda temas como viagens ao espaço, afeto entre homens gays e o próprio ato de criação, através de declamação, experimentos vocais e intervenções performáticas. O projeto foi selecionado no Edital de ocupação da Biblioteca do Goethe-Institut Porto Alegre 2024.