Fechamento

ACPA

O Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) será realizado hoje, a partir das 12h, no Salão Nobre da ACPA. O evento abordará o tema "E as verbas para a reconstrução de Porto Alegre, quando chegarão?", com a participação da deputada federal Any Ortiz, do presidente do Conselho do Instituto Floresta, Claudio Goldsztein, da secretária de Desenvolvimento Econômico e VP da ACP, Júlia Tavares, e do senador Luis Carlos Heinze.

Serra

O vice-governador Gabriel Souza será o painelista da reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) hoje. No encontro com empresários e lideranças da Serra, ele fará uma apresentação intitulada "Emergência e reconstrução: o papel do Conselho do Plano Rio Grande na recuperação do Estado", sobre o trabalho realizado pelo governo.

Fiscalização

Após determinar o trânsito livre nos postos fiscais do Rio Grande do Sul devido à situação de calamidade gerada pelas enchentes e visando facilitar a chegada de doações aos atingidos, a Secretaria da Fazenda, por meio da Receita Estadual, retoma os procedimentos normais de fiscalização de mercadorias em trânsito a partir de hoje. A orientação vale para todos os postos gaúchos, localizados na divisa com Santa Catarina: Barracão, Marcelino Ramos, Nonoai, Iraí, Vacaria e Torres.

Enchentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) tiveram avaliações semelhantes na condução da tragédia climática gaúcha, que deixou ao menos 179 pessoas mortas em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região no mês de maio. De acordo com a pesquisa Datafolha, a condução do presidente foi considerada ótima ou boa por 36% da população brasileira e o governador gaúcho, por 35%. Já a rejeição, ou seja, a parcela que considera a condução das autoridades ruim ou péssima é pior para Lula, com 32%, do que para Leite, com 23%.

Negócios corporativos

A Zamp, dona do Burger King e do Popeyes no Brasil, disse em comunicado divulgado ao mercado que está avaliando a oportunidade para assumir o controle da marca Subway. O anúncio ocorre poucas semanas após a empresa comprar a operação do Starbucks por R$ 120 milhões do grupo SouthRock, que também controlava a rede de lanchonetes e está em recuperação judicial desde dezembro de 2023.