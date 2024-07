Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A forte massa de ar seco e frio de origem polar segue influenciando o tempo em todo o Rio Grande do Sul. Isso traz outro amanhecer com geada em muitas cidades gaúchas com temperaturas abaixo de 0°C. O dia pelo menos será ensolarado, apenas com alguns pontos de nevoeiros ao amanhecer. Ao longo da tarde ocorrem temperaturas mais agradáveis visto que devem ser aproximar dos 15 a 17°C em muitas cidades do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre

A Capital e a grande Porto Alegre terão um dia muito bonito de sol predominando. Tudo devido à presença do forte ar seco e frio. Ocorre geada em pontos da região em função de temperaturas entre 0 e 2°C em algumas cidades. Ao longo do dia a temperatura fica mais agradável, na casa dos 16°C.