Após deixar de realizar exposições durante os meses de maio e junho em razão das enchentes que atingiram o Estado, a

Delphus Galeria de Arte e Molduras

(av. Cristóvão Colombo, 1.501) retomará o calendário de mostras a partir do 1º dia de julho. Durante todo o mês, estará em cartaz na Delphus a exposição que teve de ser cancelada no início de maio por causa da tragédia climática: Resgate no Olhar, da artista visual caxiense Mádia Bertolucci. A entrada é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h45min e aos sábados, das 9h às 13h. A mostra fica em exposição até o dia 31 de julho. O valor de uma das obras expostas, a de referência MAD- 123 (foto abaixo), será revertido integralmente ao SOS Rio Grande do Sul, do governo do Estado, em favor das pessoas atingidas pelas cheias. A artista acrescentou três novas obras à mostra de pinturas abstratas, agora com 23 quadros, a maioria acrílica sobre tela e aquarela.

O Sesc/RS publicou no final da semana passada o resultado da convocação pública

Nossa Arte Circula RS.

Após processo de seleção, 60 projetos artísticos irão compor uma série de circuitos culturais pelo interior do Estado ao longo do próximo semestre, com cachê e custos mantidos pela entidade. Além dos 60 selecionados, também foram contempladas outras 30 apresentações como suplentes. Na lista, que pode ser conferida em www.sesc-rs.com.br/selecionados-nossa-arte-circula-rs, estão diversas iniciativas de música, literatura e de artes cênicas (circo, teatro e dança). Cada projeto contemplado realizará, ao todo, três sessões, que terão entrada gratuita ao público. A execução do Nossa Arte Circula RS terá início em agosto, com um circuito pelas cidades de Passo Fundo, Erechim e Frederico Westphalen e outro pelos municípios de Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo.

A retomada gradual das atividades culturais no RS traz de volta às telas o aclamado longa

Verissimo,

de Angelo Defanti. Lançada originalmente no início de maio, a produção teve sua carreira comercial interrompida no Estado pelas enchentes. No dia 9 de julho, às 19h30min, acontece a primeira sessão comentada do filme em solo gaúcho, com a presença do diretor Angelo Defanti, Fernanda Verissimo e Jorge Furtado, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085). Antes, o Cine Globo de Santa Rosa exibe o longa durante a Feira do Livro da cidade, que acontece de 4 a 9 de julho na Praça da Bandeira. Às vésperas de completar 80 anos, em setembro de 2016, o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo abriu sua rotina para Defanti, que registrou imagens do escritor, de sua família e residência durante 15 dias. Desta forma, o documentário apresenta um lado de Verissimo pouco conhecido, mesmo para quem é fã de sua obra.