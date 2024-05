Fechamento

INSS

O Conselho da Justiça Federal liberou R$ 2,4 bilhões para pagar os atrasados a aposentados e pensionistas do INSS que derrotaram o instituto na Justiça em ações de concessão e revisão previdenciária. Os valores vão quitar as RPVs (Requisições de Pequeno Valor) de até 60 salários mínimos, o que dá R$ 84.720 neste ano, de 141,3 mil segurados. O TRF-4, que atende Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, fará uma força-tarefa para que o pagamento seja realizado aos beneficiários até a próxima sexta-feira, dia 31.

Emprego

Em nota divulgada conjuntamente, seis entidades empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul, Sescon-RS, AGV, CDL Poa, Sindilojas-RS, Setcergs e Federação Varejista) propõem medidas para manutenção de empregos no Estado. Elas pedem diretamente ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), às receitas Federal e Estadual e ao Ministério da Economia ações para "estancar a hemorragia" antes do quinto dia útil de junho para "salvar empregos e empresas e evitar o colapso da renda e arrecadação no retorno das atividades produtivas".

Arroz

Duas medidas provisórias (MPs) foram editadas destinando mais R$ 6,7 bilhões para a importação de arroz beneficiado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A União destinou até agora R$ 7,2 bilhões para a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz como forma de enfrentar as perdas nas lavouras em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. O produto adquirido pela Conab será destinado à venda direta para mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados, atacarejos e estabelecimentos comerciais.

Corredor humanitário

Está prevista para esta segunda-feira a entrega de mais um corredor humanitário em Porto Alegre. Desta vez, a obra será na realizada na avenida Assis Brasil, entre a Fiergs e a Freeway. Essa é a terceira obra emergencial para ligar a Capital à Região Metropolitana e ao interior do Estado, depois de estruturas na Avenida Castelo Branco e na Estação Rodoviária de Porto Alegre.

Trensurb

A Trensurb informou que o prazo de abertura de um caminho ferroviário humanitário entre as estações Novo Hamburgo e Mathias Velho, em Canoas, encontra-se comprometido pelas chuvas e alagamento. A operação emergencial previa ter início nesta segunda-feira.