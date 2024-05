Um estrelado elenco de jogadores e artistas pisou no gramado do Maracanã, neste domingo, para arrecadar e encorajar doações aos atingidos pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. O

Futebol Solidário no Domingão

teve as equipes Esperança e União trajando camisetas nas cores da bandeira gaúcha, comandadas por Dorival Júnior e Mano Menezes, atual e ex-treinador da seleção brasileira. Em campo, um desfile de estrelas. Com o craque Cafu como capitão, o Esperança juntou feras como D'Alessandro, Thiaguinho, Roger Flores, Wesley Safadão, Denilson, Formiga, Marco Luque e Bebeto; já o time União, com Ronaldinho Gaúcho usando a braçadeira de capitão, teve figuras como Ludmila (que marcou gol), Pektovic, MC Daniel, L7nnon, Gabriel O Pensador, Belo e Filipe Luís. O placar terminou em empate por 5 a 5, mas isso é o que menos importa: a grande vitória foi coletiva, unindo futebol e solidariedade em uma alegre tarde no Rio de Janeiro.

O documentarista norte-americano

Morgan Spurlock

morreu nesta sexta-feira, aos 53 anos, no estado de Nova York, nos EUA. Ele tinha câncer, e sua morte foi confirmada pela família à revista Variety. Seu trabalho mais conhecido foi Super Size Me - A Dieta do Palhaço, de 2004, que foi indicado ao Oscar de melhor documentário e ganhou o prêmio do júri em Sundance. No filme, Spurlock se propõe a provar que um Big Mac pode ser tão prejudicial à saúde quanto um maço de cigarros e se alimenta apenas de fast-food da rede de restaurantes McDonald's por 30 dias. Seu currículo também inclui Freakonomics e One Direction: This Is Us, documentário em 3D da boy band de mesmo nome. Spurlock também foi responsável por séries documentais para redes de televisão com CNN e FX.

O clube de livros por assinatura

TAG Livros

usou suas redes sociais para exibir como ficou o galpão onde eram estocadas as obras na cidade de Porto Alegre, após as enchentes que atingem o Estado do Rio Grande do Sul. Em uma postagem nas redes sociais, a empresa publicou algumas fotos do Instituto Caldeira, onde ficavam livros autografados e obras únicas, mostrando o grande estrago do local por conta da água. "Impossível não nos emocionarmos com as imagens da nossa sala no Instituto Caldeira. Nossos livros, criados com todo carinho, boiando em meio às águas da enchente. Ainda não podemos dimensionar ao certo todas as perdas: as edições únicas, autografadas, as memórias da nossa história e da nossa comunidade leitora", diz o texto. A mensagem termina com um apelo: "O que sabemos apenas é que nunca precisamos tanto como agora desse senso tagger de união, de estarmos de mãos dadas. Vai passar e lembraremos com muito carinho de todos vocês que reconstruíram com a gente a literatura, a cidade e o Rio Grande do Sul".