Com a cidade de Itu, em São Paulo, definida como base para as atividades nas próximas semanas, o

Inter

promoveu um treino aberto solidário para os sócios na tarde de sexta-feira, no Parque Esportivo da Pucrs. O intuito da atividade foi arrecadar alimentos não perecíveis para os afetados pela enchente. Com 1.325 aficionados presentes no estádio da universidade, foram arrecadadas três toneladas de donativos. Hoje, a delegação embarca para o interior paulista.

De olho na Libertadores, o

Grêmio

deu início ao período de treinos em São Paulo, no CT do Corinthians, na sexta-feira. Resolvendo questões pessoais, os protagonistas Diego Costa e Villasanti são aguardados para se unir ao grupo hoje. As atividades em solo paulista vão até o dia 26, quando a delegação embarca para Curitiba. O Tricolor recebe o The Strongest-BOL, dia 29,

no estádio Couto Pereira.

O Brasil confirmou o favoritismo e foi o escolhido para ser o país-sede da

Copa do Mundo feminina

de 2027. A decisão ocorreu durante o 74º Congresso da Fifa na última sexta-feira, em Bangcoc, na Tailândia. O projeto apresentado aponta 10 cidades-sede: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. O planejamento prevê o Maracanã como palco tanto da abertura quanto do encerramento da competição.