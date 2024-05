IPE Saúde

A Federação RS (Santas Casas e Hospitais sem Fins Lucrativos), a Fehosul (Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Rio Grande do Sul) e o grupo de 18 hospitais de média e alta complexidade que prestam atendimentos ao IPE Saúde decidiram prorrogar a assistência aos usuários do plano. A medida será válida durante todo o período de enfrentamento dos graves problemas climáticos no Estado. Na segunda-feira, as instituições de saúde haviam decidido suspender os atendimentos.

Universo Pecuária

A segunda edição do Universo Pecuária foi remarcada para os dias 4 a 8 de junho, em Lavras do Sul. A nova data foi definida ontem pelos organizadores do evento, que ocorreria entre 7 e 11 de maio. A decisão de transferir a data foi tomada em função dos danos provocados pelas fortes chuvas nos últimos dias.

Santa Maria

O nível do Rio Ibicuí, onde é captada a água que abastece 70% de Santa Maria, subiu cerca de quatro metros na tarde de ontem, alagando o sistema de captação de água. Dessa forma, os motores param de funcionar, impossibilitando o bombeamento da água, afetando o abastecimento da cidade. Por enquanto, a Corsan está conseguindo captar água apenas da Barragem DNOS, responsável por 30% do abastecimento, realizando manobras na rede para que todos os bairros sejam abastecidos de forma alternada, até que seja possível normalizar o sistema.

Desoneração da folha

Entidades dos 17 setores afetados pela reoneração da folha de pagamento ainda apostam na política para pôr fim ao impasse sobre a prorrogação do benefício e esperam mudança de rota no Supremo Tribunal Federal (STF). As associações do setor produtivo dizem ter a expectativa de que haverá uma solução antes do dia 20 de maio, quando terão de recolher a contribuição previdenciária patronal.

EUA

O Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) decidiu manter a taxa de juros nos Estados Unidos. O comitê manteve a taxa dos Fed Funds em 5,25% a 5,50% ao ano, em comunicado divulgado nesta quarta-feira. A decisão foi unânime e está em linha com as expectativas do mercado financeiro. O Fed ainda manteve a taxa de juros paga sobre saldo de reserva em 5,4%, decisão que entra em vigor a partir de hoje, e a taxa de desconto ficou inalterada em 5,50% ao ano.