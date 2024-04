Fechamento

Combustíveis

O preço dos combustíveis registrou leve alta na semana de 21 a 27 de abril, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O maior aumento, na comparação com a semana anterior, foi registrado pela gasolina, de 0,7%, enquanto o diesel subiu 0,3% e o gás de cozinha, 0,1%. De acordo com a ANP, o preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 5,84 o litro; o do diesel, em R$ 5,96; e do gás de cozinha, em R$ 101,82.

Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira tarifária verde em maio para os consumidores de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN), sem adicional na conta de luz. O atual patamar das bandeiras tarifárias se mantém em verde há 25 meses, devido às condições ainda favoráveis para a geração de energia em usinas hidrelétricas.

Agrishow

Principal feira do agronegócio brasileiro, a Agrishow será aberta ao público hoje para, mais do que nunca, servir como um termômetro do agro nacional. A feira realizada em Ribeirão Preto há 30 anos historicamente é palco dos modernos lançamentos de máquinas e implementos agrícolas das grandes marcas, mas neste ano terá como componente essencial em sua realização o momento vivido pelo agronegócio no País.

Acidentes de trabalho

Segundo o INSS, de 2012 a 2022 foram comunicados mais de 6 milhões de acidentes de trabalho, resultando em mais de 2 milhões de afastamentos e 25 mil mortes.No mesmo período, os gastos com auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e auxílios acidente de trabalho chegaram a R$ 136 bilhões. Os números foram evidenciados ontem, no Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

Maratona

O brasileiro Paulo Paula e a queniana Viola Kosgei foram os campeões da maratona da New Balance 42K Porto Alegre, realizada ontem nas principais ruas e avenidas da capital gaúcha. A primeira edição do evento foi realizada com sucesso, e reuniu cerca de 7 mil participantes em quatro distâncias diferentes (5k, 10k, 21k e 42k).A maratona largou às 6h no Monumento ao Expedicionário, em um percurso que passou por lugares icônicos de Porto Alegre, como o Centro Histórico, Monumento ao Laçador, Cais do Porto e o Estádio Beira-Rio.