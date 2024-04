Morreu na manhã da última sexta-feira o cantor

Anderson Leonardo,

vocalista do grupo Molejo. O artista estava internado na UTI do hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, e enfrentava deste outubro de 2022 um câncer inguinal, cujo tumor, na região da virilha, atingira seus testículos. "Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida. Nós te amamos", disse o grupo Molejo em comunicado nas redes sociais. Anderson Leonardo nasceu em 1993 no Rio de Janeiro. Criou o Molejo junto a Andrezinho, William Araújo, Claumirzinho, Lúcio Nascimento e Jimmy Batera em 1988. É dele a voz de canções como Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura e Cilada, hits dos anos 1990 que tomaram o imaginário popular. Sua voz marcou a história do pagode brasileiro com músicas que unem letras bem-humoradas, histórias de amor, e uma sonoridade cheia de energia. Ainda que tenha tido dificuldades em emplacar hits nos últimos anos, o Molejo viralizou ao ser citado por Lady Gaga em 2016. Tratava-se de uma divulgação da canção Perfect Illusion, lançada à época pela cantora norte-americana e que vários fãs do grupo brasileiro compararam com Cilada.

Uma das maiores referências mundiais em Inteligência Artificial e seu uso a favor da humanidade, Stuart Russell abre nesta terça-feira a edição 2024 do ciclo de palestras

Fronteiras do Pensamento,

que acontece simultaneamente em Porto Alegre e São Paulo. Com o tema central Quem está no controle?, as conferências colocam em debate a incerteza que envolve as tecnologias da informação, em especial a partir do advento das ferramentas de Inteligência Artificial, e os efeitos que elas causam sobre nosso tempo, nossa mente e autonomia. Além de Russell, farão conferências presenciais no Teatro Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600) a escritora Muriel Barbery, o professor e pesquisador Yascha Mounk, a psiquiatra Anna Lembke, o economista Nouriel Roubini e o biógrafo e historiador Simon Montefiore. Ainda há passaportes à venda no site do Fronteiras.

O pianista, compositor, arranjador e produtor

João Maldonado

encontra-se na execução de um novo projeto: o álbum Todas as canções, que homenageia a Bossa Nova. Para finalizar o trabalho, Maldonado conta com um financiamento coletivo através do site Benfeitoria. As faixas de apoio variam entre R$ 100,00 e R$ 3 mil, e as contrapartidas vão de CD e disco vinil autografados a aulas de piano, cortesias para shows e eventos privados.O álbum já possui duas das sete faixas lançadas como single: Sem você não sou ninguém, composta em parceria com Netho Vignol, em 2020, e Meu coração sempre me avisa, em 2023. O projeto promete ter nomes importantes da música brasileira, como Roberto Menescal, Paulo Braga e Antônio Villeroy.