Fechamento

Contas públicas

O Tesouro Nacional pagou, em março, R$ 590,78 milhões em dívidas atrasadas de estados. Desse total, a maior parte,

R$ 234,49 milhões, é relativa a atrasos de pagamento do governo do Rio Grande do Sul. Em seguida, vieram o pagamento de débitos de R$ 161,11 milhões do estado do Rio de Janeiro e R$ 120,55 milhões de Minas Gerais.

Enem

Começou ontem e se estende até o próximo dia 26, o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2024. Os interessados devem pedir o benefício no site do Inep, na Página do Participante. Quem teve o pedido de isenção aceito no Enem 2023, mas faltou à prova, precisa justificar a ausência na mesma plataforma para ter direito à isenção novamente. As instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes.

Falecimento

Morreu no domingo, aos 92 anos, Lygia de Azeredo Campos, poeta e esposa do autor Augusto de Campos. A família não informou a causa da morte. Envolvida com a poesia concreta e visual, ela, apesar de uma produção individual bissexta, teve papel importante na renovação da poesia brasileira no século XX, acompanhando e encorajando a produção de vários artistas ligados a esse universo artístico.

Agricultura

Com o objetivo de mitigar os danos causados pelos desastres naturais ocorridos em junho e julho de 2023, o governo do Estado prorrogou o prazo para adesão ao crédito ofertado pelo Programa Reconstrói no Campo. Produtores rurais interessados têm até 30 de junho para acessar o crédito. O valor máximo de financiamento é de até R$ 20 mil por CPF.

Smartphones

A Samsung ultrapassou a Apple como principal fornecedora global de smartphones no primeiro trimestre do ano, segundo dados preliminares da International Data Corporation (IDC). As remessas globais de smartphones da Apple sofreram queda anual de 9,6% no primeiro trimestre. As da Samsung caíram 0,7%.

Portabilidade

Relatório trimestral da ABR Telecom mostra que, desde setembro de 2008, quando o serviço passou a ser oferecido no País, até o dia 31 de março de 2024, foram efetivadas 22,65 milhões (25%) de migrações por usuários de telefones fixos e 68,91 milhões (75%) a partir de iniciativa de titulares de números de terminais móveis.