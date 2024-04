A partir das 19h desta terça-feira, novas exposições de três artistas estarão abertas ao público na

Fundação Ecarta

(avenida João Pessoa, 943). A visitação é até 12 de maio, de terça a domingo, das 10h às 18h, inclusive feriados. A entrada é franca. Neca Sparta e Dennise Iserhard partilham a Galeria Ecarta na estreia do projeto Artista Artista, que propõe uma dupla de artistas nas duas salas expositivas do térreo durante todo o ano. Com o título Antes Ainda, Neca Sparta traz reflexões do impacto coletivo vivido na pandemia de Covid-19 em 12 trabalhos com curadoria de Gabriela Motta. Por sua vez, Dennise Iserhard apresenta pinturas que abordam a resiliência frente ao tempo e às adversidades, com seleção de Niura Legramante Ribeiro, na exposição Laminina: transmutações do tempo. Por fim, a artista visual Ursula Jahn (foto) apresenta a exposição Se esse corpo fosse meu na sala do Projeto Potência, com trabalhos dialogando sobre violência, assédio e feminicídio.

O Dia da Voz é comemorado nesta terça-feira. Na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa), o evento terá como tema a

Saúde vocal para cantores de coral.

A atividade, gratuita e aberta ao público, ocorrerá às 19h, no Salão Nobre da universidade (rua Sarmento Leite, 245). O objetivo é refletir sobre a importância do uso adequado da voz. Na abertura, a coordenadora do evento, professora e fonoaudióloga Mauriceia Cassol, falará sobre a questão histórica que envolve a data. Na sequência, a palestrante convidada, a fonoaudióloga Camila Dalbosco Gadenz, abordará a temática Canto coral e longevidade vocal. Logo após, haverá uma atividade de aquecimento vocal com o coral da universidade e com a participação do público, que será conduzida pelo professor, fonoaudiólogo e também coordenador do evento Daniel Marchand. No encerramento do ciclo, o Coral Ufcspa, com a regência do maestro Marcelo Rabello dos Santos, se apresentará, cantando músicas brasileiras, tema do novo espetáculo do grupo, que está com estreia prevista para junho.

Nesta quinta-feira, a partir das 20h,

Pirisca Grecco y La Comparsa Elétrica

estarão no Rancho Tabacaray (Vicente Monteggia, 2.770) em uma noite voltada aos amantes da boa música, da cultura gaúcha e da gastronomia do fogo. Ingressos a partir de R$ 50,00 no Sympla. Pirisca Grecco é um cantor e compositor que, há três décadas, vem reunindo plateias com sua arte autêntica e criativa. Ele é acompanhado pela banda Comparsa Elétrica, composta por Duca Duarte, Rafa Bisogno, Paulinho Goulart, Texo Cabral e Clauber Scholles. Além da música, a noite contará com um cardápio assinado por El Topador, com diversas opções a la carte, desde chori­panes até cortes de carne assada na brasa, como bife ancho, assado de tiras e bife de chorizo.