no Theatro São Pedro (Praça da Alfândega, s/n°), acontece na quarta-feira, às 20h, e recebe Renato Borghetti e a Fábrica de Gaiteiros. O show, que comemora os 189 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tem entrada franca, mas sugere-se a doação de alimentos não perecíveis. Renato Borghetti e a Fábrica de Gaiteiros é um projeto voltado à sociedade, que forma alunos de acordeão diatônico, instrumento conhecido popularmente na região Sul do Brasil como gaita de oito baixos. A confecção dos instrumentos é realizada com madeira certificada de eucalipto, proveniente de plantios renováveis e ambientalmente sustentável. O projeto atualmente acontece em 21 municípios com a participação de centenas de crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos.

ministrado pelo jornalista e pesquisador Danilo Fantinel a partir do dia 18 de abril. O curso terá 26 encontros e abordará a história do cinema e da linguagem audiovisual sob diversos aspectos artísticos, estéticos e técnicos. As aulas serão realizadas de forma híbrida, online nas quintas-feiras à noite e presencialmente aos sábados pela manhã na Sala Eduardo Hirtz (Rua dos Andradas, 736).Os participantes que assistirem a 70% das aulas receberão certificados. Com inscrições gratuitas, o curso é oferecido em contrapartida ao convênio realizado com o governo federal para a modernização da Cinemateca Paulo Amorim.

e com curadoria de Fábio André Rheinheimer, está no Espaço Cultural Correios (avenida Sete de Setembro, 1.020), até 18 de maio, com visitação de terça a sábado, das 10h às 17h, sempre com entrada franca. Zanini alia paixão e beleza em sua trajetória como artista e médico. São 27 obras de grandes dimensões que expressam nas cores e nos gestos uma arte visceral. Marcelo Zanini iniciou a pesquisa do expressionismo abstrato na década de 1990, participando de exposições no Brasil e no exterior. O artista concilia o trabalho médico com a pintura e transformou sua clínica em uma verdadeira galeria de arte, que também abre espaço para o amplo estúdio onde produz suas obras.