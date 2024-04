Fechamento

Tecon

Segundo comunicado ao mercado divulgado nesta quinta-feira na Comissão de Valores Mobiliários, o Terminal de Contêineres (Tecon) Rio Grande movimentou nos três primeiros meses deste ano 147 mil TEUS (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés). O resultado representa um incremento de 20,4% em relação ao mesmo período em 2023.

Fundopem

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) aprovou o valor de R$ 185 milhões para subsidiar 10 projetos com geração total de 147 empregos diretos. O Grupo de Análise Técnica (Gate) divulgou o resultado nesta quinta-feira. Entre os projetos, três irão implantar novas unidades fabris e sete farão a expansão de plantas já existentes.

Ferrovias

Representantes dos três estados do Sul defenderam uma atuação conjunta e projetos integrados para melhorar as condições das ferrovias, por meio do Grupo de Trabalho da Malha Ferroviária, instituído na última edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). O grupo dará início à uma proposta de estudo sobre a demanda da Malha Sul baseada no traçado existente para ser apresentado ao Ministério dos Transportes. O vice-governador Gabriel Souza participou nesta quinta-feira, em Curitiba (PR), da primeira de uma série de agendas sobre a malha ferroviária Sul.

INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) poderá abrir mão de cobrar cerca de R$ 54 bilhões de aposentados e pensionistas que entraram a Justiça pedindo a revisão da vida toda. O valor é referente aos honorários de sucumbência e às custas processuais das ações a ser cobrado dos segurados em caso de derrota.

Veículos

A Ford Motor Co. anunciou que está expandindo sua oferta de veículos elétricos híbridos, em resposta ao aumento da demanda. No primeiro trimestre de 2024, as vendas de veículos elétricos da Ford tiveram expansão de 86% ante igual período do ano passado, enquanto as de híbridos avançaram 42%.

Aviação

A demanda global de aviação, medida em passageiros-quilômetro transportados pagos (RPK), cresceu 21,5% em fevereiro ante igual período do ano passado, informou a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata).