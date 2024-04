A Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul retorna ao palco principal do Theatro São Pedro (Praça da Alfândega, s/n°) neste sábado e domingo com

Carmen,

uma das obras mais famosas de Georges Bizet. No sábado, a récita ocorre às 20h, e, no domingo, às 18h. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 25,00 no site e na bilheteria do Theatro. A história, dividida em quatro atos, acompanha a jovem cigana Carmen (Camila Umpiérrez), que seduz o cabo Don José (Maicon Cassânego). Após conquistá-lo, ela volta para os braços do toureiro Escamillo (Roger Nunes), sobre quem pesa uma profecia de morte. Inconformado, Don José confronta a cigana, terminando por assassiná-la. O enredo rico em drama, violência e comédia é embalado pelas composições grandiosas de seu autor, que serão executadas pelo pianista Patrick Menuzzi e pelo coro formado por Bruno Mezzomo, Cecília Salatti, Cristiano Mariotti, Gaia Schenini, João Ferreira Filho e Paula Schwartz.

Neste domingo, às 19h, o Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) será palco para uma grande homenagem ao rock produzido no Rio Grande do Sul. A Orquestra de Câmara da Ulbra se prepara para repetir o espetáculo

Clássicos do Rock Gaúcho,

reunindo os principais nomes da cena roqueira do Estado. Ingressos à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 25,00. Ao lado da Orquestra e sob a regência de Tiago Flores, estarão Carlinhos Carneiro, Carlo Pianta, Edu K, Frank Jorge, Jimi Joe, Julia Barth, Julio Reni, King Jim, Marcio Petracco, Nei Lisboa, Nei Van Soria, Pedro Veríssimo, Rafael Malenotti, Tonho Crocco e Wander Wildner. No repertório, sucessos como Campo Minado, Amigo Punk, Amor e Morte, Berlim Bonfim, Surfista Calhorda, Irmã do Doctor Robert, Sandina, Bebendo Vinho, Fim de Tarde com Você, Mesmo que Mude e Sob um Céu de Blues, entre outras.

Da obra do renomado psiquiatra Augusto Cury, chega ao Teatro do Sesi (avenida Assis Brasil, 8.787), neste sábado, às 20h, a montagem de

O Futuro da Humanidade,

marcando o retorno de Kadu Moliterno aos palcos. A trama gira em torno de Marco Polo, jovem psiquiatra idealista que se rebela contra os métodos de tratamento psiquiátrico convencionais, nos quais o uso de psicotrópicos prevalece sobre a terapia psicológica. Ingressos à venda a partir de R$ 45,00, na plataforma Sympla. Explorando as complexidades da mente humana, Marco Polo desenvolve suas próprias teorias terapêuticas, advogando por uma abordagem humanizada e individualizada da saúde mental. Paralelamente, ele enfrenta desafios pessoais ao buscar o amor de uma mulher insegura, que esconde um segredo significativo. Baseado nas experiências do próprio autor, o espetáculo reflete sobre temas como saúde mental, ética médica, preconceito e discriminação associadas a problemas mentais.