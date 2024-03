Fechamento

Dengue

Porto Alegre tem 794 casos confirmados de dengue em 2024. Do total, 714 foram contraídos na cidade (autóctones), 61 são importados (infecção fora da cidade) e 19 não têm local de infecção determinado. O total de ocorrências suspeitas notificadas alcança 9.149 até o dia 16 de março. Em 2023, no mesmo período, foram 580 notificações e 175 casos confirmados. Ontem, o RS somou 25 mortes, com o falecimento de uma indígena de 37 anos sem comorbidades no município de Redentora.

Mercosul

O Ministério das Relações Exteriores informou que o governo brasileiro indicou a ex-ministra do STF Rosa Weber para ocupar uma vaga no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Rosa vai substituir o ex-ministro da Corte Ricardo Lewandowski, que atualmente ocupa o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Lula. O Tribunal é responsável por atuar para a solução de controvérsias.

Endividamento

Os Correios e a Serasa promovem amanhã o Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola, com apoio do Ministério da Fazenda. Técnicos e especialistas em educação financeira estarão em 27 agências centrais dos Correios, em todas as capitais brasileiras. Em Porto Alegre, o Dia D vai ocorrer na agência central dos Correios, na avenida Siqueira Campos, no Centro Histórico da Capital.

Clima

Frederico Wesphalen decretou situação de emergência na tarde de ontem após a chuva atingiu o município na noite de segunda-feira. Conforme dados meteorológicos, choveu mais da metade da média prevista para o mês na cidade. O decreto, válido por 180 dias, permite que todos os órgãos municipais atuem com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil em resposta ao desastre e reconstrução.

Ouro

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou projeto de lei que endurece as regras para a comercialização do ouro. O texto estabelece novas exigências nas transações com o metal e abre caminho para criar rastreabilidade, antigo pleito de quem combate o garimpo ilegal.

IPTU

Os contribuintes que ainda não pagaram o IPTU de 2024 da Capital têm nova oportunidade. A prefeitura oferece o parcelamento em até 10 vezes, com o vencimento da primeira parcela no dia 28 de março.